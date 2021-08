Le coup de pouce festif pour la rentrée scolaire de l'association avignonnaise Icipass

Coup de pouce sous la forme d’une grande fête pour cette association qui lutte contre les inégalités et accompagne des familles dans la précarité. Pour ces familles la rentrée est un cap budgétaire. A Montfavet jeux et animations étaient proposés en même temps qu'une distribution de fournitures.

Plus de 150 enfants se sont rendus à cette fête sociale avec leurs parents ce lundi après-midi sur le parking de l'association à Montfavet avec ses lots et cadeaux sous forme de fournitures scolaires dont des cartables, vêtements (survêtements et baskets) et des kits offerts pour une semaine de petit déjeuner et goûter. Différents stands présents également s’ajoutaient à cette kermesse, des stands tenus par l'Interprofession de la filière des fruits et légumes frais pour des petits déjeuners équilibrés, la mairie d’Avignon pour présenter le pass culture ou encore l’association Etudes et Partage pour du soutien scolaire.

Des cartes cadeaux et autres surprises ont aussi été distribuées par l'association Icipass qui accompagne aujourd'hui 1930 familles adhérentes. Icipass qui signifie "Initiative Citoyenne Pour l'impulsion et la Promotion de l'Action Sociale et Solidaire".