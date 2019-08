Le cours de l'or s'envole, et dans le Poitou, les familles qui en possèdent le revendent

Le cours de l'or s'envole : +20% en un an, et dans le Poitou, ceux qui en possèdent en profitent pour le revendre. A Poitiers, le commissaire-priseur voit arriver de tout : de la chaîne cassée jamais réparée au lingot d'or en passant par le Napoléon ou la dent en or.

Poitiers, France

Le cours de l'or s'envole, et dans le Poitou, ceux qui en possèdent en profitent pour le revendre. Depuis le début de l'année, le métal précieux a pris 20% de valeur en plus. Ces derniers jours, il faut compter 1.351 euros pour s'offrir une once d'or (soit 28,35g très précisément). Ce qui fait plus de 44.000 euros le kilo. On est très proche du record historique de 2012.

" Quand le cours de l'or s'envole, en général ce n'est pas bon signe. cela veut dire que les gens recherchent une valeur sûr dans laquelle investir. Et l'or est une valeur refuge... Peut-être plus que les marchés boursiers", commente l'expert poitevin Hervé Tailliez.

Le meilleur moment pour revendre son or

Du coup, les Poitevins font leurs fonds de tiroir. Hervé Tailliez le voit bien. Il est commissaire-priseur à Poitiers, et est également expert ès "or" auprès du crédit municipal local. Il voit donc toutes sortes de public : ceux qui ont besoin de revendre leur or pour compenser une mauvaise passe financière, mais il y a aussi ceux qui veulent profiter des cours exceptionnels de l'or pour financer des projets ou faire des cadeaux.

"Je me souviens d'un monsieur qui est arrivé avec un petit sac entier de Napoléon, et qui voulait les revendre pour financer sa nouvelle cuisine. Il en a obtenu 5.000 euros"

De la chaîne au lingot en passant par le Napoléon ou la dent en or

Dans son hôtel des ventes du boulevard du Grand Cerf à Poitiers, Maître Tailliez voit arriver des Poitevins avec des chaînes cassées jamais réparées, des bijoux en or héritées de la grand-mère et devenus trop clinquants aujourd'hui, mais il y a d'autres profils. "Certains arrivent avec des petits lingots ou des louis d'or, mais il y a aussi ceux qui arrivent avec des dents en or".

"Il faut savoir que l'or médical est plus dense que l'or qui sert généralement à fabriquer des bijoux. Du coup, les gens gardent leurs dents en or, parfois il y a plusieurs couronnes en or", précise le spécialiste.

L'or aura toujours de la valeur

Pour Hervé Tailliez, l'or a toujours été une valeur refuge. Offrir de l'or, c'est aussi investir puisque le cours de l'or ne descendra jamais trop bas.

"Le plus bas que j'ai connu, c'était quand j'étais encore en formation. A l'époque, le cours de l'or était à 8.000 euros le kilo. Ce qui fait déjà une belle somme"

En un an, les cours se sont envolés, reconnaît l'expert. "L'an dernier, en septembre, j'ai revendu un lingot d'un kilo pour 30.000 euro. Ce même lingot vaudrait plus de 44.000 euros aujourd'hui."

Un bas de laine fait de pièces et de lingots

En ce moment, précise Maître Tailliez, une chaîne en or 18 carats par exemple se revend entre 120 et 250 euros, tout dépend de son poids évidemment. De l'or que la plupart des Poitevins conservent précieusement après en avoir hérité. Dans notre pays, on estime que le bas de laine des français est à peu près de 3.000 tonnes d'or en pièces et lingots, dont 80% acquis il y a plus de 20 ans ou reçus par héritage.