Le coût de la garde d'enfants grimpe dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Pour la cinquième année consécutive, le coût de la garde d'enfants augmente selon le dernier rapport de la plateforme sociale de service à domicile Yoopies. Au classement des villes les plus chères Saint-Tropez avec 12,57 euros de l'heure.

Derrière la Corse et la région Île de France, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que les nounous sont les mieux payées en France, selon la plateforme de recherche de baby-sitters Yoopies. Le tarif horaire est de 9,05 euros en PACA contre 9,24 euros en Corse et 9,09 euros en région parisienne. En France, en moyenne, la hausse de 2,63 % entre 2016 et 2017 pour une moyenne de 8,99 euros.

9,01 euros en moyenne dans les Bouches-du-Rhône

A Saint-Tropez, le tarif est de 12,57 euros contre 12,22 euros en 2016. Il est de 8,87 euros à Toulon. Dans les Bouches-du-Rhône, comptez 9,01 euros. Le département se place à la 14e place des départements les plus chers.

La réforme des rythmes scolaires a fait grimper les prix

Si les prix sont tirés à la hausse, c'est en raison de la réforme des rythmes scolaires, analyse Yoopies. Les familles ont dû recourir a davantage de nounous.