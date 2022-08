Le coût de la rentrée augmente de près de 4% pour les étudiants strasbourgeois, selon l'Afges

La rentrée approche, et les étudiants sont de plus en plus précaires. Selon le baromètre annuel de l'AFGES, première organisation étudiante à Strasbourg, le coût de cette rentrée augmente de près de 4% par rapport à l'année dernière, soit près de 2350 euros par étudiant.

Chaque année, l'AFGES, principale organisation étudiante de Strasbourg, réalise un baromètre du coût de la vie étudiante, et pour cette rentrée, le constat concorde avec les autres études publiées sur le sujet ces derniers jours : tout augmente ou presque, notamment le matériel pédagogique, les assurances, les complémentaires santé, mais aussi les dépenses de la vie courante, comme le logement ou l'alimentation.

Trouver un appartement à Strasbourg, une galère

En plus de la hausse des assurances logement, le prix moyen d'un studio augmente cette année de 2,43% , en passant de 494 euros à 506 euros. L'Afges demande un encadrement des loyers, et fustige "la pratique trop intensive des Airbnb, où plusieurs propriétaires préfèrent louer sur des séjours courts, avec des prix exorbitants", souligne Romuald Ladwein, son président.

L'organisation demande également plus de places en cité universitaire. "On soutient le projet du Crous d'ouvrir une nouvelle résidence à Place d'Islande, car on est face à une véritable crise du logement à Strasbourg", poursuit-il. "On a quasiment 500 places en moins en ce moment à cause des rénovations. C'est très bien de rénover, mais il faut avoir toujours des places pour les étudiants à des tarifications sociales." L'Afges propose aussi une solution de logement d'urgence pendant une semaine, sans condition de ressource, au cas où des étudiants se retrouveraient sans rien à la rentrée.

Des étudiants qui sautent des repas

Le ticket à un euro pour le restaurant universitaire est gelé pour les boursiers. Mais pour les courses alimentaires, le panier moyen augmente de 10,42%, en passant de 179,74 euros à 196,47 euros. L'Afges remet donc en place ses épiceries sociales et solidaires, à partir du mois d'octobre, "des épiceries où l'on peut acheter des produits à 10% des prix du marché. On a déjà des demandes des étudiants alors que la rentrée n'a pas commencé", explique Romuald Ladwein. Pour y accéder, il faut remplir un dossier en fonction des revenus de l'étudiant - et non pas des parents.

L'Afges demande une refonte du système des bourses

Car la hausse du coût de la vie est ressentie d'autant plus fortement par les étudiants boursiers, comme Laurent, étudiant en socio, qui a dû prendre un petit boulot en plus de son stage l'année dernière, pour pouvoir payer son loyer et manger. Pour autant, il s'estime chanceux par rapport "à des gens qui ne sont pas aidés par leurs parents et qui ne touchent pas de bourse du tout".

C'est une autre revendication de l'Afges : "On souhaite une réforme des bourses pour qu'elles soient plus individualisées, qu'elles concernent vraiment le revenu de l'étudiant, et qu'on n'ait plus cet effet d'échelon basé sur le revenu des parents, où lorsque les parents vont gagner 10 euros de plus, l'étudiant peut perdre 100 euros sur sa bourse", conclut Romuald Ladwein.