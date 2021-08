Fracture numérique : un problème pour la rentrée des étudiants auvergnats

D'après une étude publiée ce lundi par la Fédérations des étudiants d'Auvergne, en collaboration avec la Fédération des associations générales étudiantes, le coût de la rentrée 2021 a augmenté de 1,09 % en Auvergne, en particulier pour la téléphonie et Internet.

Cette année, le coût de la téléphonie et d'Internet est celui qui a le plus augmenté pour les étudiants : plus 7,17 % par rapport à la rentrée 2020, selon les indicateurs de plusieurs fédérations étudiantes. Sur l'académie auvergnate, cela concerne plus de 37.000 étudiants.

Une fracture numérique en Auvergne

Un problème de taille, alors que les cours en distanciel se sont banalisés, et pourraient bien reprendre dès septembre, en hybride ou bien totalement en numérique. En Auvergne, c'est sans compter les zones mal desservies, avec peu de connexion, d'après Veronica Olteanu, présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne (FedEA) :

On ne va pas se mentir, la connexion à Clermont-Ferrand et au fin fond de l'Allier n'est pas du tout la même. Cela crée une inégalité manifeste, accentuée par une fracture numérique et un manque de matériel."

à lire aussi Le coût de la rentrée scolaire en hausse pour les étudiants cette année

Un bon accès Internet est désormais indispensable pour les cours à distance. Sans cela, la jeune femme explique qu'il est "très compliqué de gérer les partiels, les rendus de devoir, la prise de cours, le fonctionnement des applications..." Bref, de poursuivre sa scolarité correctement.

Les factures Internet augmentent aussi pour les étudiants

Jade, un étudiant en biologie à Clermont-Ferrand, a bien constaté cette hausse de prix pour sa connexion wifi et ses frais d'électricité. Il a en effet vu sa facture Internet augmenter de plus de huit euros par mois cette année. Des coûts qui grimpent et peuvent vite devenir accaparants :

Payer un échéancier de soixante euros par mois pour l'électricité, plus la wifi qui coûte trente euros, plus le téléphone à vingt, ça revient à plus de cent euros. C'est assez cher pour un étudiant."

Pour palier ce problème à la rentrée 2021, la FedEA demande un retour en présentiel à 100 % des effectifs.