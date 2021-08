Le coût de la rentrée scolaire en hausse de 1,04 % en 6ème, selon Familles de France

Cahiers, classeurs, cartables, calculatrice ou encore chaussures de sport... Peut-être l'avez vous constaté en achetant les fournitures de vos enfants : les prix ont légèrement augmenté selon l'association de défense des consommateurs Familles de France, qui publie son enquête annuelle sur le sujet ce 24 août. Pour un élève entrant en 6ème, les parents doivent dépenser en moyenne 199,34 €, soit 2,06 € de plus qu'en 2020, ce qui représente une augmentation de 1,04%.

--- - Familles de France

199,34 € pour un élève entrant en 6ème

L'association, qui a relevé plus de 9.000 prix et visité 170 enseignes dans une vingtaine de départements, estime que les prix ont augmenté dans tous les circuits de distribution physique : +0,61 % dans les hypermarchés pour un coût moyen de 192,05 € ; +3,07 % dans les supermarchés pour un coût moyen de 195,48 € ; +0,80 % dans les magasins spécialisés pour un coût moyen de 224,68 €. Le prix des achats sur Internet est en légère baisse par rapport à la rentrée 2020 : 204,11 € en moyenne (- 1,79%).

Cette hausse est d'abord due à l'augmentation des prix de la papeterie (+4,34 %), et des articles de sport (+0,76 %). En revanche, le coût des fournitures non-papetières a baissé de 0,42 %.

Dans le détail, les "fournitures papetières" (cahiers, classeurs, ...) pour un enfant entrant en 6ème coûtent en moyenne 51,01 €. Les prix diffèrent selon le type de magasin. C'est en hypermarchés que les consommateurs font le plus d'économies (47,32 €), contre 51,76 € en supermarchés et 58,81 € en magasins spécialisés. Les parents doivent dépenser en moyenne 48 € pour les "articles de sport" (jogging, chaussures de sport, paires de chaussettes). Le coût moyen dans les hypermarchés est de 48,02 €, il s’élève à 43,74 € dans les supermarchés et à 54,74 € dans les magasins spécialisés. Enfin, le coût des "fournitures non-papetières" (équipement de la trousse, cartable, calculatrice, ...) est évalué à 100,63 €.

--- - Familles de France

Étendre l’allocation de rentrée scolaire

Familles de France milite pour que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) - qui aide les parents aux revenus modestes à payer cartables et autres fournitures et dont bénéficient environ 3 millions de familles - soit étendue aux enfants à partir de l'âge de 3 ans. L'association propose également "d'ajuster plus finement les montants de sorte à mieux répondre aux besoins des familles", et de "maintenir le versement sous forme numéraire".

Des initiatives solidaires permettant de réduire le coût de la rentrée comme le troc et la collecte de fournitures, l’achat groupé ou l’achat de packs sont également détaillées sur le site internet de l'association.