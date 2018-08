Nancy-sur-Cluses, France

Le coût de la vie augmente pour les étudiants à Nancy selon une enquête annuelle du syndicat l'UNEF publiée ce lundi à deux semaines de la rentrée universitaire. La commune fait partie des 8 villes avec Lyon, Toulouse, Nantes, Lille, Angers, Saint-Etienne et Rouen à cumuler l'augmentation des loyers et des transports.

Une hausse du prix des transports en commun de près de 6%

D'ailleurs ce sont ces deux postes qui pèsent le plus sur le budget des étudiants selon l'UNEF. On compte 5,94% de hausse pour le bus et le tram à Nancy. Le prix des transports en commun à l'année passe de 192€ à 203€ entre 2017 et 2018. Les étudiants débourseront aussi en moyenne 393 euros de loyer mensuel par mois ce qui représente une hausse de 0,77% par rapport à l'année dernière. Cependant quelques dépenses à Nancy n’augmentent pas selon l’enquête de l’UNEF comme la taxe d’habitation et les repas universitaires. Le syndicat réclame la revalorisation de 20% des bourses et des APL et l'élargissement du système d'aides pour les étudiants.

La métropole du Grand Nancy indique, de son côté, que le logement étudiant est le moins cher du quart Nord-Est et que l'abonnement étudiant du réseau Stan n'a pas augmenté.