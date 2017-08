Le coût de la vie étudiante augmente à Nancy

À la rentrée, le coût de la vie étudiants augmente de 2,09 % en France selon un rapport du syndicat étudiant UNEF. Une hausse qui représente près du triple de l'inflation générale. Onze villes cumulent hausse du prix des logements et des transports et Nancy en fait partie.

Au guichet du Crous Lorraine à Nancy, les étudiants défilent. Cédric viens renouveler sa demande de bourse. L' étudiant en économie s'estime chanceux de ne pas avoir à payer de loyer à Nancy : "je suis encore suis encore chez mes parents mais j'ai des amis qui doivent payer leur logement à Nancy et ils sont toujours en difficulté à la fin du mois. Pour financer leur logement ils sont obligés de travailler" raconte-t-il.

Étudier tout en travaillant, Brandon s'y est résigné cette année. L'étudiant va entamer sa deuxième rentrée en informatique :

L’année dernière je ne travaillais pas : je vivais avec les bourses et les APL. Cet été j'ai travaillé et à la rentrée je vais devoir continuer. J’ai de plus en plus de mal à la fin du mois à rester au-dessus de « 0 euros » sur mon compte bancaire." Brandon - étudiant