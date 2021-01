Le couvre-feu à 18h en campagne n'est "pas très adapté" pour le maire de Pouligny-Saint-Pierre

Roland Caillaud, le maire de Pouligny-Saint-Pierre et vice-président des maires ruraux de l'Indre ne comprend pas la mise en place d'un couvre-feu à 18h pour tout le monde. Selon lui, les problématiques en campagne et en ville sont très différentes, et les dégâts pourraient être importants.

Depuis le weekend dernier, le couvre-feu démarre donc à 18h chaque soir partout en France, et plus seulement dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Une décision critiquée par bon nombre d'élus en France et notamment en campagne. Roland Caillaud, le maire de Pouligny-Saint-Pierre et vice-président des maires ruraux de l'Indre ne la comprend pas, "on gêne les personnes qui vont travailler et qui le soir en rentrant faisaient leurs courses. On va leur laisser juste le weekend maintenant, avec un afflux plus important le samedi et le dimanche dans les grandes surfaces. Pour moi, dans les campagnes ce n'est pas très adapté, dans les villes c'est un autre problème."

Roland Caillaud estime que les problématiques en ville ou à la campagne ne sont pas les mêmes Copier

Pour les restaurateurs en campagne, c'est un coup dur

Roland Caillaud regrette la décision notamment pour les restaurateurs déjà en difficulté, et qui avec un couvre-feu à 18h n'ont presque plus aucun intérêt à travailler le soir, d'autant que les livraisons sont rarement rentables vu les distances à parcourir contrairement à ce qu'on voit en centre-ville. "La plupart ont arrêté, ils n'avaient pas les volumes. Maintenir les fourneaux pour si peu de volume. Les livraisons, ça ne vaut pas le coup non plus..."