Le couvre-feu à 18h plutôt bien accepté par les commerçants du centre-ville du Mans

Les rideaux métalliques des boutiques sont descendus les uns après les autres, peu avant 18h, dans les rues du centre-ville du Mans. Les commerçants ont appliqué le couvre-feu généralisé à 18h pour la première fois, ce samedi.

"Je pense qu'il n'y a pas de solution idoine", explique Solveig Froger. La propriétaire de la boutique de prêt-à-porter féminin Colibri, rue Bolton, est résignée :"La France a choisi de faire le couvre-feu, j'espère que ça va fonctionner." Colibri ferme à 17h30 pour laisser le temps à ses clientes de rentrer chez elle.

Les habitudes des clients un peu bousculées

Une heure de travail en moins, c'est beaucoup de réorganisation au salon d'esthétique Un cœur instant, rue Saint-Charles. Habituellement, une dizaine de clientes vient pour des soins entre 18h et 19h. "C'est la cliente qui travaille dans les bureaux ou dans les commerces", précise Adeline Nouchet, la propriétaire. "Ces clientes-là viendront le samedi ou entre 12h et 14h." L'institut a dû reprogrammer les rendez-vous prévus après le couvre-feu.

Comme Adeline Nouchet, Grégoire Maloigne, le propriétaire de Maison Régnier, rue Bolton, sait que ses clients accepteront de venir à des horaires différents. "Comme on a une clientèle qui est au courant, je pense qu'elle va jouer le jeu et qu'elle va se concentrer un petit peu plus sur les horaires d'ouverture et j'espère que la baisse sera très minime", détaille le patron. En temps normal, Maison Régnier réalise 30% de son chiffre d'affaires entre 17h et 18h45.

On râle parce qu'on en a ras-le-bol

Si le couvre-feu à 18h paraît plutôt bien compris par les commerçants interrogés, la pilule ne passe pas du côté de Manséa. "Un couvre-feu à 18h ou à 20h, quelque part ça ne change pas grand chose", commente Catherine Sasso, la présidente de l'association de commerçants du centre-ville du Mans et propriétaire de la boutique Klubb, rue Courthardy. "On râle parce qu'on en a ras-le-bol."

Les commerces alimentaires de proximité plus touchés

Catherine Sasso garde sa boutique de mode masculine ouverte jusqu'à 18h pile. Elle sait que son activité sera moins touchée que les petits commerces alimentaires de proximité. "Tout ce qui est petites courses de dernière minute pour s'alimenter, comme les baguettes de pain", explique la présidente de Manséa.

Selon l'association, certains commerces qui prenaient une pause méridienne ouvriront le midi pour compenser.