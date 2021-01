Couvre-feu avancé à 18h dès ce 2 janvier en Franche-Comté : coup dur pour les commerces et restaurants

Six départements de Bourgogne-Franche-Comté figurent dans la liste des 15 départements où le couvre-feu passe de 20h à 18h à partir du samedi 02 janvier 2020. Cela concerne : le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort. Une mesure qui passe très mal chez les petits restaurateurs à Besançon, les commerçants eux tentent de s'adapter à ce nouveau rythme.

Les petits restaurants privés des ventes à emporter le soir

C'est un nouveau coup dur pour les restaurateurs, qui pour la plupart survivaient grâce aux ventes à emporter du soir. "Comment voulez vous qu'on le prenne? De toute façon, ils se moquent de nous... Ils nous laissent mourir c'est tout", soupire Églantine, restauratrice située dans la boucle bisontine. Son collègue a les larmes aux yeux : "avec une couvre-feu à 18h, c'est mort ! On ne peut pas faire de service du soir. On va mourir c'est tout, on va tous perdre notre emploi."

"Cette décision offre la restauration aux plateformes comme Deliveroo et Uber Eats" : Arnaud Villeret

Arnaud Villeret, co-gérant du restaurant Les Gamins dans le centre de Besançon n'utilise pas les plateformes de livraison, il n'en a pas les moyens. Il est donc bloqué, le restaurant va totalement fermer en janvier : "les gens n'auront plus le temps d'aller chercher leur repas en sortant du travail. Cette décision offre la restauration à Deliveroo et Uber Eats, on ne peut pas passer par ces plateformes là."

Arnaud Villeret et son associée Clothilde du restaurant Les Gamins à Besançon © Radio France - Sophie Allemand

Les commerces dits "non-essentiels" prêts à ouvrir plus tôt pour rattraper

Pour les commerces dits "non-essentiels", c'est un soulagement : "au moins on est pas fermé, c'est ça le plus important pour nous," explique Laure, gérante d'une boutique de décoration. De toute façon en hiver, les gens font rarement leurs emplettes alors qu'il fait froid et nuit.

Elle s'organise et pense simplement ouvrir une heure plus tôt : "à 9 heures plutôt que 10 heures. On peut tenter, il y a des gens qui font leurs courses tôt quand ils vont au marché, pourquoi pas, il faut faire des tentatives."

Un horaire irrattrapable pour les commerces alimentaires

La décision passe moins bien dans les commerces alimentaires. Dans les boulangeries qui ouvrent déjà très tôt, c'est heure est irrattrapable. Mathilde, vendeuse : "c'est un horaire important, les gens viennent chercher du pain et des gâteaux à la sortie du travail, ça va encore nous handicaper." L'équipe de sa boulangerie-salon de thé a déjà été divisée par deux, cinq salariés sont au chômage technique.

Pour Sylvie, la gérante du "Petit Casino" Grande Rue à Besançon, un couvre-feu dès 18 heures serait une mauvaise nouvelle. Dans son commerces, 60% de son chiffre d'affaire journalier se fait à partir de 17 heures : "les gens viennent en fin d'après-midi en temps normal, pour acheter de quoi se dépanner dans ma petite épicerie."

Sont concernés des départements dans lesquels les autorités de santé recensent plus de 250 personnes contaminées pour 100.000 habitants. Ce couvre-feu avancé à 18 heures "durera le temps nécessaire pour vérifier qu'il y a une stabilisation voire une amélioration de la situation sanitaire" avait précisé le ministre de la Santé le 29 décembre sur France 2.