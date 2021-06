Le couvre-feu passe à 23h ce soir : joie et soulagement dans les rues de Valence

Le couvre-feu à 23h au lieu de 21h, c'est la bonne nouvelle que tout le monde attendait. Claire, jeune maman, a particulièrement hâte : "Ça nous ouvre des perspectives, comme on a une petite fille de cinq mois qui ne dort que dans la poussette, on va pouvoir la pousser dehors plutôt que dans l'appartement ! Ça va nous changer la vie ! En plus y a de beaux parcs, il fait un temps magnifique, ce sera bien plus agréable !"

Les gérants de bar font partie des plus enthousiastes à la perspective d'un couvre-feu à 23h. Ils pourront servir leurs clients plus tard. Idir Almaboudi, gérant du "XV", place des Clercs, est très content de gagner deux heures de liberté : "On l'attend depuis un moment, depuis qu'on a ouvert on se sent assez bridés alors que les gens sont là. En fin de semaine, il y a beaucoup de monde, les gens sont frustrés, ils s'assoient à une table, ils ne bougent pas de la soirée et ne font que commander. Quand il est 20h30 et qu'on doit arrêter le service, ils commandent plusieurs tournées d'avance"

Idir Almaboudi devant le "XV" son bar, place des Clercs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Aller boire des verres avec ses copains, jusqu'à 23h, c'est exactement ce qu'a prévu Claire, 18 ans : "Quand on devient majeur l'année du Covid, ça veut dire pas de boîte, plus de soirées, plus de copines, rien... c'est dur ! Moi qui passe mon bac, ça me fait du bien de me dire que je vais pouvoir relâcher la pression le soir."

Idir Almaboudi attend un plus gros chiffre d'affaire, grâce à ces deux heures de service de gagnées et moins de stress pour les clients : "Ce sera plus détendu, plus sympa. Moi, depuis la réouverture, je suis heureux donc ça ne peut être que de mieux en mieux !"

Au Pathé Valence, 80 séances en plus par semaine

Même son de cloche chez Alexandre Flubacker, directeur du cinéma Pathé Valence : "Ce passage à 23h, ça permet de mettre beaucoup plus de séances de cinéma dans la journée, on va pouvoir aller jusqu'à 21h, ce qui fait environ 80 séances en plus par semaine", estime-t-il.

Le cinéma Pathé Valence va de nouveau pouvoir vendre du pop-corn à ses clients © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans les salles obscures, la jauge va également passer de 35 à 65%, "ce qui va nous permettre d'offrir beaucoup plus de places", souligne le directeur du Pathé Valence. "On va aussi pouvoir vendre à nouveau du pop-corn, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous !" Les séances du soir sont généralement les plus fréquentées, dans les cinémas. "On a hâte d'être au 30 juin et qu'il n'y ait plus de couvre-feu !" s'enthousiasme déjà Alexandre Flubacker. Encore quelques jours à patienter...