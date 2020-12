Le couvre-feu va entraîner de fortes pertes pour la grande distribution en Sarthe

Plus de besoin d'attestation pour changer de région, mais il ne faut pas sortir après 20h00 et jusqu'à 6h00 le matin. Le couvre-feu entre en vigueur ce mardi en France.

Alors quelles sont les conséquences sur la vie pratique des sarthois ??

Il n'y a pas de changement dans les transports en commun sur le Mans. Le tramway et les bus vont continuer à circuler après 20h00. Il n'y a pas de modification non plus dans les entreprises car celles qui font travailler leurs salariés les soirs et/ou la nuit, auront des attestations. Et même si les restaurants sont fermés, vous pourrez continuer à vous faire livrer des repas à domicile. Les livreurs sont autorisés à travailler. Pour les Frères Toque par exemple, c'est une très bonne nouvelle car les repas du soir représentent 75% des livraisons.

En fait, le principal changement concerne surtout les commerces alimentaires qui étaient ouvert jusqu'à 21h00. En Sarthe, c'est le cas par exemple de l'hypermarché Auchan à La Chapelle Saint-Aubin.

Cette heure d'ouverture en moins après 20h00 est un nouveau coup dur pour la grande distribution. À Auchan, par exemple, c'est 7% du chiffre d'affaires de la journée qui se réalise sur cette heure entre 20h00 et 21h00 et c'est 7% du chiffre sur la semaine la plus importante de l'année, c'est un gros manque à gagner. Du coup, le directeur a fait le choix de refaire tous les planning des 420 salariés et d'ouvrir plus tôt le matin. L'hypermarché et le drive ouvriront à partir de 7h30 tous les jours à partir de ce samedi et jusqu'au 31 décembre. L'hypermarché doit également adapter les livraisons afin que tous les produits soient en rayon dès l'ouverture.

Le U express du centre-ville du Mans va fermer à 20h00 au lieu de 21h00 avec le couvre-feu © Radio France - @googlemaps capture d'écran

Les conséquences sont aussi importantes pour certains supermarchés du centre-ville du Mans. Pour le U Express de l'avenue du Général de Gaulle par exemple, c'est un peu plus de 3% du chiffre d'affaire en moins et une adaptation des horaires pour les 25 salariés. Le magasin a déjà beaucoup communiqué avec sa clientèle pour l'informer de ses changements d'horaires et certains font déjà leurs courses un peu plus tôt dans la journée.

