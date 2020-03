Le Covid-19 perturbe l'aide alimentaire en Indre-et-Loire

La banque alimentaire, les restos du coeur et d'autres associations caritatives d'Indre-et-Loire ont besoin de nouveaux volontaires pour pallier l'absence de bénévoles plus âgés qui se protègent du Coronavirus.

Les restos du coeur d'Indre-et-Loire n'ont pas pu ouvrir deux de leurs centres de distribution, ce lundi 16 mars : celui d'Azay-le-Rideau, et surtout celui de Tours-Febvotte, qui devait distribuer de la nourriture à 250 personnes. Certains bénévoles, âgés, sont restés chez eux et il n'y avait plus assez de monde. L'association recherche donc des volontaires.

Même chose à la banque alimentaire de Touraine où seul un gros tiers des bénévoles a été mobilisé pour la ramasse : "C'est moi qui ai limité le nombre de bénévoles, car je ne voulais pas les exposer" dit Dominique Cochard, le président de la banque alimentaire de Touraine. "_Nous étions douze au lieu de 30 un jour normal, mais on a réussi à fonctionner quand même_. On a fait partir trois camions pour faire la tournée des grandes surfaces et on a aussi été appelé par plusieurs établissements scolaires".

Plusieurs établissements scolaires fermés ont donné de la nourriture à la banque alimentaire

L'association a récupéré 3,5 tonnes de produits frais au lieu d'1,7 tonne un jour normal. De nombreux établissements scolaires fermés ont en effet offert de la nourriture : "Ce midi, mes frigos étaient pleins à craquer. Comme on a de très bonnes relations avec beaucoup de collèges et lycées dans lesquels on fait des interventions très régulièrement, ils nous ont appelé lundi matin en nous disant qu'ils avaient de la nourriture. Ca a été le cas de la cuisine centrale de Tours, des collèges Beaulieu et Bergson, du collège de Vouvray, de l'AFPA...et j'ai malheureusement dû refuser des dons parce que je n'avais pas la place de les stocker, ni l'assurance de pouvoir les redistribuer puisque certaines de nos associations-partenaires ont suspendu leurs activités".

Toutes les associations qui font de la distribution alimentaire attendent avec impatience l'allocution d'Emmanuel Macron, lundi soir à 20H, pour savoir comment elles vont pouvoir fonctionner pendant une éventuelle période de confinement.