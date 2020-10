Le Covid a coûté 8,5 millions d'euros à la ville d'Avignon

La mairie a calculé que la facture de la crise sanitaire est de 8,5 millions d'euros. La ville empruntera 7 millions d'euros pour compenser dépenses et pertes exceptionnelles. La mairie promet qu'elle n'augmentera pas les impôts et poursuivra ses investissements.

Le Covid a coûté 8 millions et demi d'euros à la ville d'Avignon. En conseil municipal samedi, la ville va proposer d'emprunter 7 millions d'euros pour compenser ces pertes. Le Covid a obligé la mairie d'Avignon a acheté des masques mais aussi a renoncer à des recettes.

Masques à payer et recettes abandonnées

La facture des masques et équipements exceptionnelles est 1,12 millions d'Euros mais ce qui coûte cher, c'est le plan Sursaut pour relancer l'activité commerciale et touristique : 2,6 millions d'euros. La ville déplore la perte de 2,35 millions d'euros de recettes (cantine à zéro euro, stationnement et terrasses gratuites, taxes abandonnées sur les marchés).

Remplacer les employés malades

Le coronavirus a aussi eu des conséquences sur les ressources humaines. 1,4 millions d'euros ont été dépensés pour remplacer les employés municipaux malades ou cas contacts dans les écoles, les centres de loisirs ou de sports. 300.000 euros sont déjà mis de côté au cas la situation se dégrade avant la fin de l'année.

Pistes cyclables, PC portables mais de hausse des impôts

30 km de voie cyclable ont été tracés avec 700.000 euros de peintures jaunes. La mairie a aussi fournit 400 tablettes à des familles pour suivre les cours à distance. 120 ordinateurs portables ont également été achetés pour permettre aux employés de la mairie de régler les factures à distance ou le paiement des subvention à distance. Le premier adjoint garantit que les impôts n'augmenteront pas à Avignon et qu'il n'y aura pas de changement dans le budget pour continuer à investir.