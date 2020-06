Le Covid pousse la banque alimentaire de Touraine à expérimenter une "collecte virtuelle" à Joué-les-Tours

800 bénévoles de la banque alimentaire sont mobilisés depuis ce vendredi matin et jusqu'à dimanche midi dans 72 magasins d'Indre-et-Loire, pour sa traditionnelle collecte. Une collecte qui va servir à refaire les stocks qui sont au plus bas, puisque les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de 25% depuis le confinement. Les conditions sanitaires actuelles ont également poussé la banque alimentaire de Touraine à innover en expérimentant dans un supermarché de Joué-les-Tours une collecte qui ne nécessite aucune manipulation des articles.

Ça va sans doute leur permettre d'avoir exactement les produits dont ils ont besoin

Quand un client arrive, un bénévole de la banque alimentaire lui donne un prospectus sur lequel figure les photos de trois paniers composés de divers produits : Pour offrir à la banque alimentaire un panier à quatre, sept ou dix euros, il suffira de présenter un code-barre à la caissière : "Cette année, dans ce magasin, on vous propose de faire un don en saisissant simplement un des trois code-barres disponibles sur ce flyer", explique Gilbert, un bénévole, à une cliente. "Vous dites à la caissière ce que vous voulez qu'elle scanne et ça vous évite d'avoir à toucher et transporter les denrées que vous voulez nous donner".

Plus de manipulation non plus pour l'association, qui récolte environ 1.500 kilos de denrées à chaque collecte dans ce magasin : à la fin du week-end, le supermarché commandera ce qui a été offert par les clients. Ce sera ensuite livré sur palette à la banque alimentaire. Le nouveau dispositif semble séduire les clients, comme ce jeune homme qui fait ses courses masqué : "C'est bon pour les mesures sanitaires. C'est bien. Et puis, ça va sans doute leur permettre d'avoir exactement les produits dont ils ont besoin".

Confirmation de Michèle, qui supervise la collecte pour la banque alimentaire dans ce magasin : "Dans le panier à quatre euros, il y a de la farine, du lait, du café et des conserves. Même chose plus de la purée et de la confiture dans le panier à sept euros. Celui à 10 euros contient aussi des produits pour bébé".

C'est important que les gens sentent que leur don est important

Le montant du don apparaît sur le ticket de caisse et ça n'est pas anecdotique selon Bernadette, une des bénévoles mobilisées : "J'insiste bien sur le fait que le don est écrit sur le ticket de caisse. C'est important que les gens sentent que leur don est important et si ce n'était pas inscrit, ça passerait comme ça. Le fait que ce soit écrit sur le ticket de caisse donne de la valeur au don. La plupart des gens m'ont dit avoir donné 10 euros".

Pour l'instant, ce nouveau mode de collecte n'est expérimenté que dans un supermarché de Joué-les-Tours. Dans les 71 magasins d'Indre-et-Loire dans laquelle la banque alimentaire organise sa collecte jusqu'à dimanche midi, cette collecte se fait de façon traditionnelle.