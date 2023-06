Le covoiturage gratuit en Haut Béarn pour faciliter les déplacements

Et si vous preniez un covoiturage... gratuit ! Ce sera possible dès samedi 1er juillet, si vous vous déplacez en direction ou à partir de l'une des 48 communes de la Communauté de Communes du Haut Béarn. La collectivité lance une expérimentation d'un an avec l'application "Klaxit". Elle s'engage à offrir les trajets à tous les passagers qui font du covoiturage, et à rémunérer les conducteurs.

Pas de conditions d'éligibilités

Il suffit d'installer l'application sur son téléphone portable et de s'inscrire. Inutile de renseigner un justificatif de domicile ou de revenus. La seule condition est d’effectuer un trajet à partir ou depuis l’une des 48 communes du Haut Béarn. Si vous êtes conducteur vous recevrez, selon la distance de votre trajet, deux à quatre euros par passager. Si vous êtes passager, vous n'aurez rien à payer. C'est la Communauté de Communes qui paye. L'expérimentation va durer un an.

L'objectif de cette initiative est de convaincre ceux qui travaillent dans le même secteur, de faire le trajet ensemble pour réduire leur impact environnemental, mais aussi de donner la possibilité à ceux qui n'ont pas de voiture et qui cherchent notamment à travailler de pouvoir se déplacer. "L'idée est vraiment de faciliter les déplacements sur le territoire, même pour se rendre chez le médecin", explique Virginie Lartigue, chargée de mission mobilités à la CCHB.

1 français sur 5 ne peut pas se rendre à un entretien d'embauche faute de voiture

"Cela va permettre à ceux qui cherchent du travail de trouver plus facilement un moyen de transports pour se déplacer", se réjouit Luc Bousquet directeur de l'association Transition qui aide les demandeurs d'emploi à trouver du travail. "C'est important lorsque l'on sait qu'un français sur cinq ne peut pas se rendre à un entretien d'embauche faute de véhicule", conclut-il.

Financé via l'extension de la taxe transports.

Les conducteurs qui s'inscrivent pour la première fois sur une application de covoiturage peuvent aussi percevoir jusqu'à 100 euros de bonus en bons cadeaux, offerts par l'Etat. Cette mesure coûte 48 000 euros à la collectivité. Elle sera financée par l'extension, dès juillet, de la taxe transport à toutes les entreprises de plus de 11 salariés installées dans la CCHB. Jusqu'ici, seuls les employeurs d'Oloron la payaient.