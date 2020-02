Le Crédit Agricole de Franche-Comté retrouve son siège social au centre-ville de Besançon

Après deux ans et demi de travaux, les 240 employés du siège social du Crédit Agricole de Franche-Comté retrouvent le bâtiment emblématique de l'avenue Cusenier à Besançon. Les locaux transformés de fond en comble sont ouverts au public depuis ce lundi.

L'atrium et sa verrière, composante majeure du projet de rénovation du siège social du Crédit Agricole de Franche-Comté.

Besançon, France

A Besançon, le Crédit Agricole de Franche Comté est de retour au centre-ville. Après deux ans et demi de travaux, la banque reprend possession de son siège social rénové, bâtiment emblématique de l'avenue Cusenier, au bout du pont Robert Schwint, autrement dit la passerelle. Les premiers employés ont pris possession des lieux vendredi 31 janvier, l'agence bancaire au rez de chaussée accueille le public depuis ce lundi, et l'ensemble des équipes aura déménagé d'ici le 12 février.

L'atrium: une cour intérieure sous verrière

L'immeuble des années 70 a été repensé de fond en comble, avec la création d'un atrium central, cet espace fonctionne comme une cour intérieure avec un mur végétalisé et une grande verrière il ouvre désormais sur six étages désormais au lieu de quatre pour le bâtiment d'origine. L'escalier en colimaçon et les coursives se veulent un rappel des traditionnelles cours bisontines. Les 7000 mètres carrés de surfaces vont accueillir 240 salariés.

Un mur végétalisé occupe l'un des côtés de l'atrium © Radio France - Christophe Mey

Vers le zéro-papier

Ils évolueront dans des espaces partagés; "Fini les bureaux individuels, y compris pour les cadres supérieurs" s'enthousiasme Philippe Maire, le directeur des crédits et de l'immobilier au Crédit Agricole de Franche Comté, "les salariés, équipés de micro-ordinateurs portables avec téléphonie intégrée, peuvent travailler partout dans le bâtiment, là où ils veulent". Ce nouveau départ est aussi l'occasion de tendre vers le zéro-papier: tout le courrier entrant est désormais numérisé, grâce à des logiciels de reconnaissance automatique de documents, et le courrier arrive désormais intégralement sous forme électronique.

Le hall d'accueil et son horloge monumentale signée Philippe Lebru © Radio France - Christophe Mey

La banque a investi 23 millions et demi d'euros pour maintenir son siège au centre-ville de Besançon. "C'est un choix politique" pour Philippe Maire, "une manière de maintenir 240 emplois dans la Boucle et de contribuer à l'activité économique du centre-ville, alors que d'autres banques délocalisent leur siège en périphérie". C'était aussi un souhait des salariés dans leur grande majorité.