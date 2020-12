Le crédit municipal de Dijon, une solution pour traverser la crise ?

« Vous avez besoin d'argent? Le Crédit municipal est là pour vous ! » Vous avez sans doute vu ces affiches en ville à Dijon, et pour cause car vu le contexte de crise sanitaire et sociale, le prêt sur gage est une solution très prisée en ce moment.

Le prêt sur gage est une solution que propose le "Crédit Municipal', un établissement public et d'aide sociale géré par la ville de Dijon. Le principe est simple, vous venez avec un objet comme un bijou, une œuvre d'art , une montre, de l'or ou des instruments de musique. Ces objets font alors l'objet d'une expertise et si le prix estimé vous convient, vous le laissez en échange d'une somme prêtée et qui est débloquée immédiatement.

Le prêt sur gage, une solution choisie par Samia

Samia a 53 ans. Elle et son mari travaillent dans la même société de blanchisserie mais à cause de la crise sanitaire, ils se sont retrouvés au chômage partiel, et avec 4 enfants à charge, c'est évidemment difficile. Samia a donc décidé de recourir au prêt sur gage. Elle a déposé des bijoux et a obtenu en contrepartie une somme de 1.700 euros. Même si ce n'est pas la solution miracle, cela va l'aider à mieux traverser la crise.

Quelles conditions pour bénéficier d'un prêt sur gage ?

Vous devez présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et établir un contrat qui vous lie sur une période donnée. Vous restez propriétaire de l’objet mais si vous dépassez la date du contrat, des intérêts et des frais de pénalité peuvent vous être réclamés.

Un prêt solidaire

Un autre Crédit municipal propose aussi de vous aider à Dijon. Cette fois, c’est l’établissement public bancaire qui est une entité distincte du prêt sur gage. Son agence se trouve place de la République. Elle appartient au réseau national du Crédit municipal et fait face à de nouvelles demandes de la part de nouveaux clients, explique Nathalie Léger responsable de l’agence du Crédit Municipal.

Pour aider sa clientèle, le crédit municipal a lancé "le prêt solidaire", un prêt quasi gratuit que présente Jacques Duthu , le délégué territorial au Crédit Municipal.

Un prêt sur 1 an correspond à un peu plus de 83 euros à rembourser par mois. C'est plutôt bienvenu en ces temps difficile. Vu la situation actuelle, le Crédit Municipal a décidé de prolonger son prêt "entraide" en 2021

Une cinquantaine de demandes en l'espace de quelques mois

Depuis que ce prêt solidaire a été lancé en mars dernier, 50 demandes ont été faites à Dijon et 30 dossiers ont été acceptés. Les autres ont été renvoyés vers la banque de France pour obtenir un accompagnement ou des conseils. Pour demander ce prêt, la seule condition, c'est de travailler et d'avoir des fiches de salaire à présenter mais pas besoin d'être client au Crédit Municipal .