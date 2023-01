Le crédit municipal de Pau note une nette hausse des prêts sur gage avec la crise énergétique

De plus en plus d'objets déposés au crédit municipal pour payer les factures d'électricité

Tous les jours, c'est jusqu'à une vingtaine de personnes qui poussent la porte du crédit municipal de Pau, le "mont-de-piété", pour déposer un ou plusieurs objets dans cet établissement public qui a le monopole du prêt sur gage.

Dominique Lahon, travaille depuis 36 ans au crédit municipal de Pau, notamment au prêt sur gage. Il note l'arrivée ces derniers mois de nouveaux clients en particulier des retraités qui ont "besoin d'une aide momentanée par rapport à la crise. Ils poussent notre porte parce qu'ils rencontrent des difficultés à régler leurs factures de téléphone ou d'EDF".

"Nous n'avons jamais eu autant d'affluence que sur les six derniers mois avec un phénomène nouveau : les gens viennent faire du prêt sur gage pour payer leurs factures d'énergie," indique Alice Tonnelier, la responsable de l'agence paloise.

L'expertise des bijoux déposés est réalisée sur place © Radio France - Yannick DAMONT

Pour bénéficier d'un prêt sur gage, pas besoin de garantie comme à la banque. Il suffit de fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile. En déposant, un objet de valeur, la plupart du temps des bijoux en or 18 ou 14 carats, le déposant peut repartir au bout de quelques minutes avec une somme d'argent en liquide. L'expertise se fait sur place. "Nous prêtons 21 euros par gramme d'or 18 carats", indique André derrière son guichet. "À partir d'un certain montant, nous faisons appel à un e**xpert, un commissaire priseur," explique-t-il. Le déposant peut ensuite venir récupérer son bien à tout moment. Dans 80 % des cas, les objets sont récupérés sinon, ils sont mis aux enchères au bout de 7 à 12 mois.