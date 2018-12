Le crémant d'Alsace : produit phare sur les tables de réveillon

Riquewihr, France

Il sera peut-être sur votre table du réveillon : le crémant d'Alsace vous accompagnera peut-être pour passer la nouvelle année. Le crémant monte en puissance au fil des années, avec de très bons produits, un très bon rapport qualité-prix, il a beaucoup d'avenir devant lui. La moitié des ventes se fait sur les quatre derniers mois de l'année.

En 2017, 34 millions de bouteilles ont été vendues, mais le millésime 2018, avec une très belle récolte devrait battre tous les records, avec 40 millions de bouteilles qui devraient-être produites. Une belle année qui permettra aux viticulteurs de pouvoir faire du stock, après les petites récoltes de ces dernières années.

Le crémant, produit star dans les caves alsaciennes pendant les fêtes

Le crémant, c'est 29% des ventes sur l'ensemble des vins d'Alsace. Les principales ventes se font dans le Grand Est, mais aussi en région parisienne et en Bretagne. C'est aussi 20% des ventes à l'export dont la Belgique, l'Allemagne et les Etats-Unis. Un vin fruité, frai et bon marché. Comptez entre 8 et 12 euros la bouteille, le crémant séduit de plus en plus de consommateurs.

Vous pouvez envisager tout un repas de fête avec le crémant. Pinot blanc pour l'apéritif jusqu'au crémant rosé pour le dessert," Olivier Sohler, le directeur du syndicat des crémants d'Alsace

Toute la gamme de crémants chez Dopff au Moulin © Radio France - Guillaume Chhum

Chez Dopff au Moulin à Riquewihr, une bouteille sur deux vendue est du crémant

A Riquewihr, chez Dopff au Moulin, pionnier du crémant en Alsace, c'est la grosse activité en ce moment. Les clients demandent du crémant. "Pendant les fêtes, une bouteille sur deux vendue est du crémant," explique Guillaume Huss, le responsable du caveau.

Ce qu'apprécient les clients, c'est ce côté frai, minéral et fruité du crémant. Le domaine propose moins d'une dizaine de crémants, conçus à la méthode champenoise. Les prix varient de 9 euros 90 à 14 euros 90.

Stéfania et Frédéric ont fait le plein avec 18 bouteilles de crémant © Radio France - Guillaume Chhum

Ce qu'apprécient Frédéric et Stéfania, un couple venu de Lausanne : "Nous aimons le pétillant fin et les arômes qui sont différents des champagnes. Nous repartons avec 18 bouteilles, donc nous en avons largement assez pour la fin de l'année."

Pendant les fêtes de fin de d'année, le domaine Dopff au Moulin devrait écouler près de 30.000 bouteilles de crémant d'Alsace.

A consommer bien sûr avec modération !