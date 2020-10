Le crémant de Bourgogne s'invite dans les verres - et le cœur - des Côte-d'oriens

Pierre Du Couedic, président de l'UPEC, l'union des producteurs et élaborateurs de Crémant de bourgogne

Champagne ou crémant ? Cette question, elle est presque immuable pour nos producteurs côte-d'oriens et bourguignons de crémant. Si ce n'est pas toujours le cas dans le verre, le vin effervescent version souffre toujours autant de la comparaison avec son voisin du nord, confirme Pierre du Couedic, le président de l'union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPEC).

"Bien sûr, il y a une prédominance en terme d'image de la région Champagne, mais le mot crémant est des plus en plus reconnu en France et un peu partout dans le monde. Pour redorer son image, nous avons des entreprises qui derrière leur propre marque développent l'image de la Bourgogne, il y a aussi de nombreuses actions organisées par l'UPEC ou encore le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne."

Le crémant est partout

Qu'on se le dise, donc, il n'y a pas que du rouge et du blanc en Côte-d'or, les crémants son présents partout dans le département. "Sur l'intégralité de l'aire géographique de l'appellation", précise Pierre Du Couedic, "qu'on soit dans l'Yonne, sur la Côte-d'Or, en allant sur la Saône-et-Loire et même en descendant sur le Rhône."

L'appellation gagne du terrain, aussi, elle représente 11% de la production chez nous, proportion en constante progression ces dernières années. "Aujourd'hui c'est un peu moins de 3.000 hectares dédiés à l'appellation, ça en fait l'une des appellations majeures de la Bourgogne, qui malheureusement est parfois un peu oubliée, on souhaiterait pouvoir en parler davantage."

Une notoriété en progression

Beau joueur, Pierre du Couedic avance quelques explications face à ce léger dénigrement. "La Bourgogne a une forte notoriété sur les vins tranquilles, la clientèle vient d'abord déguster nos grands vins rouges et nos grands vins blancs. D'autres régions sont plus orientées sur les vins effervescents, donc il y a déjà une orientation qui est donnée. Cela dit, la notoriété et l'image du Crémant ne cesse de progresser."

Le concours national, qui se décline régionalement à Sainte-Marie-sur-Ouche ce mercredi, a deux objectifs, conclut le président de l'UPEC : "le premier c'est une confrontation entre professionnels, on découvre l'ensemble de la production régionale, c'est important. Et puis derrière le palmarès du concours, il y a un enjeu commercial. Cela permet au consommateur de mieux comprendre et discerner parmi les vins qui sont primés."