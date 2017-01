Le Creusois Alain Pinquier est un des trois derniers céramistes à faire des fèves 100% françaises

Alain Pinquier travaille 15 heures par jour dans son atelier et sort des dizaines de milliers de fèves chaque année, à tel point qu'il va embaucher quelqu'un à temps complet en 2017. Nous l'avons rencontré juste avant l'épiphanie..

En voilà un pour qui ça marche plutôt bien en ce moment. Alain Pinquier est porcelainier à Aubusson. Il est l'un des trois derniers artisans français à confectionner des fèves de fabrication 100% française. A quelques jours de l'épiphanie, gros rush.

Les deux fours tournent 24h/24

Dans son petit atelier, Alain n'arrête pas : "J'ai deux fours qui tournent en continu 24h/24 et 7j/7. Tous les trois jours, 5 à 6000 fèves sont décorées dans l'atelier. J'ai été obligé de prendre quelqu'un pour me donner un coup de main." Alain Pinquier attaque à six heures du matin et ressort à 21 heures.

La fabrication de fèves, c'est toute l'année. "Dès la première semaine de février, on travaille sur les réalisations de l'année suivante. Mars avril et mai je suis sur les routes pour visiter les boulangers. Et ensuite, la fabrication démarre."

Dior, Chanel et Vuitton font appel à lui

Les fèves, c'est 80% de l'activité d'Alain, qui travaille aussi pour la grande distribution. "Je bosse pour une grande enseigne, une autre m'a appelé et j'ai dû dire non." Le reste de la production, ce sont notamment des bijoux. Cela a ouvert des portes. "Des maisons de haute couture ont fait appel à moi pour réaliser des boutons en porcelaine. Dior, Chanel et Louis Vuitton notamment. Cela représente environ 25 000 boutons par an." Ajoutez à cela des demandes originales. "Un boulanger dans le Loir-et-Cher m'a commandé une collection de douze fèves qui reprend les portraits du personnel de la boulangerie. On a fait 1200 fèves et il a fallu en refaire car les gens voulaient les collectionner."

Dans quelques semaines, Alain Pinquier va embaucher une personne à temps complet pour l'aider à gérer tout ça. Chaque année en France, entre 60 et 70 millions de galettes sont écoulées, et donc autant de fèves.