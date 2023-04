Le cri d'alarme des 56 bailleurs sociaux des Hauts-de-France: ils redoutent une "bombe sociale" à retardement

La région des Hauts-de-France est la deuxième région qui compte le plus de logements sociaux, après l'Ile-de-France. Dans la région, un logement sur quatre est un logement social, c'est plus que la moyenne nationale. On compte 590.000 logements sociaux dans les Hauts-de-France, soit 1.400.000 habitants logés dans le parc social. 200.000 personnes sont actuellement en attente d'un logement social dans la région. Une fois posé le poids très important du logement social dans la région, on comprend mieux le cri d'alarme lancé par le président de l' Union Régionale pour l'Habitat des Hauts de France , l'organisme professionnel qui regroupe les 56 bailleurs sociaux de la région.

ⓘ Publicité

"Les locataires doivent arbitrer entre payer leur loyer, se nourrir ou payer leur énergie"ans le

Jean-Louis Cottigny dénonce le fait que de plus en plus de locataires du parc HLM ne sont plus solvables, en raison notamment de la flambée des prix de l'énergie. Certes, le gouvernement a bien mis en place un bouclier tarifaire, mais il ne couvre pas tous les locataires qui sont très nombreux à voir leurs factures augmenter. Ce bouclier tarifaire ne s'applique pas non plus aux bailleurs sociaux qui voient eux aussi leurs factures s'envoler pour les charges collectives, par exemple l'éclairage dans les parties communes. "Les bailleurs sont contraints de répercuter les hausses sur leurs locataires, mais ils ne pourront pas répercuter toutes les hausses puisque les locataires sont déjà économiquement fragiles, ils n'ont plus les moyens. Avec l'envolée des prix à la consommation, ils doivent arbitrer entre payer leur loyer, se nourrir ou payer leur énergie", explique le président de l'Union Régionale pour l'Habitat des Hauts de France. Il souligne également le problème des APL qui n'ont pas été revues à la hausse depuis la flambée des prix de l'énergie. Les APL sont trop basses, au point que les locataires les plus fragiles, comme ceux au RSA, n'arrivent plus à payer un loyer, ce qu'on appelle le "taux d'effort" est trop important pour eux.

Des dépenses supplémentaires exigées malgré des financements en baisse

L'autre difficulté majeure qui touche actuellement les bailleurs sociaux des Hauts-de-France concerne la rénovation énergétique des logements classés E, F et G. La loi Climat et Résilience impose aux bailleurs de rénover ces logements d'ici 20345, sous peine de ne plus pouvoir les louer. Cela représente 130.000 logements à rénover dans les Hauts-de-France. Il s'agit donc d'un chantier colossal, or, les bailleurs sociaux dénoncent le fait qu'ils ne pourront pas faire face à ce "mur d'investissement" d'autant qu'ils ont vu leurs moyens fondre.

Sylvie Ruin est la directrice régionale de l'Union Régionale pour l'Habitat © Radio France - Odile Senellart

Sylvie Ruin, la directrice régionale de l'Union Régionale pour l'Habitat explique que "le gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs en place depuis 2017 qui font perdre de la capacité d'investissement aux bailleurs sociaux. Par exemple, les revenus des bailleurs sociaux sont désormais ponctionnés par l'Etat, ce qui représente 15 milliards d'euros ponctionnés par l'Etat aux bailleurs à l'échelle nationale en l'espace de cinq ans". Conséquence: les fonds propres des bailleurs sociaux diminuent alors même qu'ils sont nécessaires pour mener à bien les rénovations énergétiques exigées par l'Etat.