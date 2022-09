Le cri d'alarme des directeurs d'Ehpad en Meurthe-et-Moselle face à la flambée des dépenses

Le cri d'alarme des directeurs d'Ehpad en Meurthe-et-Moselle : ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts entre hausses des prix de l'énergie, de l'alimentation, des fournitures et augmentation des salaires non compensées totalement par l'Etat. Cela fait des mois que les directeurs alertent sur la situation au conseil départemental et à l'agence régionale de santé. L'ADPA (association des directeurs au service des personnes âgées) et à la FNAQPA (Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées) organisaient ce mercredi une conférence de presse pour alerter sur la situation.

Une augmentation de 300 euros par mois pour faire face serait nécessaire

Difficile d'être plus clair qu'Antoine Renaudin, le directeur de l'Ehpad Saint Joseph à Nancy, qui héberge une centaine de résidents : "si l'argent public n'arrive pas tout de suite et maintenant, il y a un souci de viabilité d'ici janvier". La facture énergétique est passée de 7 000 à 31 000 euros par mois, les hausses de salaires du Ségur et du SMIC n'ont pas été compensées totalement par l'Etat et le Département. Autre poste à avoir flambé, celui de l'intérim du personnel, à cause de la pénurie de professionnels : 160 000 euros en six mois, contre 130 000 pour toute l'année dernière. La trésorerie a fondu pour passer de 900 000 à 50 000 euros en deux ans. Le risque, c'est une mise sous tutelle de l'établissement à terme.

Pour compenser les pertes, il faudrait augmenter de 300 euros le tarif par mois pour les résidents. C'est inenvisageable. En attendant, la température a été abaissé à 19 degrés et des couvertures ont été commandées. A l'Ehpad de Colombey-les-Belles, le directeur Guillaume Bertolotti, a du mal à cacher son amertume : "les personnes âgées sont les laissées-pour-compte de nos sociétés".