Le cri d'un patron de bar en Vaucluse : "Devoir faire un prêt après 28 ans de métier, c'est insupportable!"

Pas de date de réouverture annoncée pour les bars et restaurants. Ils s’attendaient à ne pas pouvoir rouvrir le 20 janvier, mais aujourd’hui, ils demandent tous qu’on leur dise clairement quand ils pourront accueillir à nouveau leurs clients. Même si l’échéance est lointaine, mais ils en ont marre de la stratégie du “stop and go” et de ne pas pouvoir se projeter.

"Avant j'étais considéré comme un commerce sain par les banques, aujourd'hui, je suis à risque !" - Luc Sanna

Dans le hameau de Velorgues à l’Isle-sur-la-Sorgue, Luc Sanna tient le bar-tabac-restaurant l’Anchois depuis 28 ans. Il ne s’attend pas à pouvoir rouvrir avant le printemps. Il vit très mal ces six mois de fermeture. "Devoir faire un prêt après 28 ans de métier, c'est insupportable ! Avant j'étais considéré comme un commerce sain par les banques, aujourd'hui, je suis à risque !".

Heureusement, Luc Sanna a l'activité tabac, ce qui lui permet de garder le contact avec ses clients, mais ça ne suffit pas. "Je n'ai que des habitués. Le matin par exemple j'ai des personnes âgées qui viennent jouer à la coinche et ça fait six mois qu'ils ne viennent pas. Je fais aussi des repas le midi pour les artisans, ils doivent bien souffrir sur leur chantier."

"Pour nous, c'est vraiment très dur moralement, moi je suis né là-dedans, ne plus voir mes clients, c'est très compliqué"

D’habitude, le matin au bar de l’Anchois, on entend le bruit de la machine à café et les discussions au comptoir. Cette ambiance manque cruellement au patron. "Pour nous, c'est vraiment très dur moralement, moi je suis né là-dedans, ne plus voir mes clients, c'est très compliqué".

En rentrant de la chasse ou de la pêche, Georges vient au bar de l'Anchois quasiment depuis le début : "je connais Luc et Stéphanie depuis 25 ans. Il y a une bonne ambiance, certains viennent jouer aux cartes, le soir on paye l'apéritif, ça détend".

Thierry vient tous les matins boire son café avant d’aller travailler. Cet agriculteur continue quand même à passer voir Luc pour discuter et faire son loto : "ça me manque, parce que ça permet d'oublier les soucis de la journée. De temps en temps, le lundi, on commente un peu les résultats sportifs de la région. On se languit que ça ouvre".