Loire-Atlantique : Le Croisic cherche désespérément médecins généralistes

Le Croisic, il y a encore quelques années, comptait cinq médecins généralistes. Il n'en reste plus qu'une seule aujourd'hui, et elle croule sous le travail. Dans cette commune de 4000 habitants qui passe à 25 000 l'été, la mairie a toutes les peines du monde à trouver des candidats.

La désertification médicale touche aussi le littoral, c'est dire l'ampleur du phénomène. "Il faut savoir qu'il manque 1500 généralistes en France" rappelle Jean-Pierre Legrand, adjoint aux affaires sociales à la mairie du Croisic. 20 mois qu'il cherche tous azimuth des candidats, avec cette pancarte installée depuis le printemps dernier à l'entrée de la ville "cherche 2 médecins", mais aussi sur les réseaux sociaux ou dans les facs de médecine.

Les médecins veulent être salariés, certains ont des exigences indécentes, mais ce n'est pas aux mairies de payer pour un généraliste" - Jean-Pierre Legrand adjoint aux affaires sociales

L'adjoint a multiplié les contacts mais "le bord de mer ne suffit plus à attirer. Les jeunes médecins veulent être salariés pour travailler 35 heures par semaine et éviter les gardes ou les week-ends. Certaines communes en désespoir de cause finissent par accepter, comme à St Brévin-les-Pins ou à Batz-sur-Mer, mais pour moi, c'est hors de question. Les médecins sont suffisamment bien payés, ce n'est pas aux municipalités de régler la note". Il raconte aussi que certains généralistes se sont dit prêts à venir s'installer au Croisic mais sous conditions. "Certains ont des exigences indécentes : ils veulent _que la mairie leur paye le loyer_, la secrétaire médicale, le matériel informatique ou même la femme de ménage. C'est scandaleux! L'Etat doit vraiment se saisir de ce problème" conclue Jean-Pierre Legrand qui a, au bout de presque deux ans de recherche, fini par trouver un deuxième généraliste pour le printemps prochain. Il est en pourparlers avec deux autres également, "mais rien de sûr, on vit d'espoir'.

25 km pour une consultation

Le Croisic, 4000 âmes à l'année, moyenne d'âge 63 ans. "On espère juste ne pas tomber malade car on sait bien que la généraliste est sous l'eau", raconte cette habitante. Et la commune passe à 25 000 habitants l'été, "autant dire que 4 médecins, c'est le minimum".

Dans la salle d'attente de la généraliste : Christine. Elle vient de faire 25 km, depuis la Chapelle-des-Marais pour enfin consulter. "Je ne trouve pas de médecin traitant. J'ai mis 3 heures sur doctolib pour obtenir ce créneau. Quand on voit notre région, comme elle est attractive, que les médecins n'aient pas envie de venir s'installer ici, c'est vraiment inquiétant".

Plus classique, la petite commune rurale dont le seul et unique généraliste va bientôt partir en retraite. À Couffé dans le pays d'Ancenis, 2 600 habitants, on a aussi installé une pancarte à l'entrée de la commune. Le maire Daniel Pageau en a fait sa priorité : "ça fait six mois que je remue ciel et terre et je n'ai qu'un seul candidat, un médecin étranger. D'ailleurs, rien n'est signé, rien n'est officiel. On risque de se retrouver sans médecin d'ici quelques semaines".