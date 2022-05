Le Croisic : en pleine saison, ces restaurants qui ferment 2 jours par semaine faute de personnel

François Thorel patron du Ty Mad sur le port du Croisic "même avec logement offert, on ne trouve plus de cuisiners, on va devoir fermer 2 jours par semaine"

François Thorel, le patron du Ty Mad sur le port du Croisic, a investit comme beaucoup de ses confrères dans l'immobilier pour loger gratuitement ses saisonniers. Une manière de les attirer et de les fidéliser aussi puisque le logement est lié au contrat de travail. Malgré tout, la main d'oeuvre manque cruellement. Des cuisiniers professionnels notamment. François Thorel par exemple cherche toujours deux commis de cuisine. Sans eux, il est contraint de fermer 2 jours par semaine en pleine saison.

J'ai perdu une caravane et un saisonnier parti chez un confrère qui pouvait le loger" - François Thorel

François Thorel, qui a besoin d'une dizaine de saisonniers chaque été, a fait construire 3 logements à la gare du Croisic, mais les travaux ont pris du retard. En attendant, il loge ses salariés chez lui et il avait acheté une caravane pour l'un d'eux. "J'ai mis beaucoup de temps à la trouver, une caravane pliante que j'ai réussi à dénicher à Guérande. Je l'ai laissé accroché à mon camion samedi soir avant le service juste devant ma maison, dans la rue à Batz-sur-Mer, elle a été volé dans la nuit. J'ai perdu une caravane et mon saisonnier puisqu'il est parti chez un confrère qui pouvait le loger". Il espère retrouver sa caravane car la police tient une piste et entre-temps un ami lui prête la sienne. Par ailleurs, ses 3 logements devraient être prêts pour juillet malgré tout, impossible de recruter deux commis de cuisine. "Il y a eu des abus dans la restauration, mais les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus une question de salaires, c'est notre métier qui n'est plus mis en valeur. Depuis le covid, plus personne ne veut travailler en horaires décalées, si ça continue, on sera tous en congé le week-end, mais tout sera fermé!" s'exclame le patron du Ty Mad.

Fermeture en pleine semaine en pleine saison, moins de choix sur la carte

Des restaurants contraints de s'adapter au manque de main d'oeuvre. Le Ty Mad va rester fermer 2 jours par semaine en pleine saison, la carte est réduite, il y a moins de choix. "Il ne faudra pas que les gens s'étonnent si, passée une certaine heure, on ne sert plus. On a beau leur expliquer qu'on est en sous-effectif, ils ne comprennent pas, mais on n'a pas le choix" dit celui qui a pris un crédit immobilier pour acheter des logements à ses saisonniers.

Le Ty Mad sur le port du Croisic recrute en temps normal une dizaine de saisonniers © Radio France - Hélène Roussel

100000 personnes ont déserté la profession depuis le Covid-19

C'est pareil chez Alexandre Thiebaud, propriétaire du café Jules et de la crêperie le Bateau Ivre au Pouliguen, qui recrute en temps normal une quinzaine de saisonniers. "On trouve de jeunes serveurs en salle pour cet été, des étudiants mais des professionnels, c'est beaucoup plus dur". Lui aussi cherche un cuisinier. Lui aussi a pourtant investit et encourage ses confrères à le faire dans la pierre. 5 appartements, du studio au F4 car sur la côte, les logements sont rares, très chers et souvent en RBnB réservés aux touristes. "Mon banquier est très intelligent, il a compris qu'il fallait me faire crédit pour que je puisse faire tourner mes commerces et ainsi rembourser, c'est un cercle vertueux". Alexandre Thiebaud assure qu'en plus du logement, il paye chaque heure supplémentaire. "J'ai mis une pointeuse dans mes établissements". Mais là encore, ça ne suffit pas. Il n'exclue pas un jour de faire appel si c'est possible à de la main d'oeuvre étrangère. "100000 personnes ont déserté la profession depuis le covid et ne sont pas revenues. Entre ceux qui mettent la clé sous la porte, et ceux contraints de fermer en pleine semaine et en pleine saison, ça ne peut pas tenir longtemps" prévient le vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 44. François Thorel confirme. Selon lui, sur les 14 membres de l'APRC, l'association des professionnels de la restauration croisicaise, il ne sont plus que 2 aujourd'hui.