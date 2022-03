Le Cros-de-Géorand cherche un gérant pour son commerce multiservices

Et si vous teniez un bar, restaurant, épicerie, gîte, chambres d'hôtes sur la montagne ardéchoise ? C'est la proposition du maire du Cros-de-Géorand Sébastien Pradier qui est devenu premier magistrat en mai 2020. Et c'est le projet de son mandat dans ce petit village de 170 habitants permanents.

Une maison rénovée au coeur du village

L'ancienne boulangerie du village en cours de réaménagement © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Au coeur du village, la commune rénove, aménage et agrandit l'ancienne boulangerie. Elle va se transformer en épicerie avec dépôt de pain et de gaz, bar, restaurant, gîte et chambres d'hôtes. Il faut dire qu'il n'y a plus qu'un commerce dans le village et c'est une boucherie. Pour acheter le pain, il faut faire 20 kilomètres aller-retour.

Je vais acheter mon pain une fois par semaine et je le congèle. Cécile, une habitante du Cros-de-Géorand.

Avec ce projet Cécile pourra acheter son pain et plus globalement faire ses courses à côté de chez elle.

Une ouverture avant l'été

Le maire veut ouvrir ce commerce multiservices avant l'été. Les travaux avancent. Il reste à trouver un gérant et plutôt un couple pour gérer à deux tous ces services. Sébastien Pradier a lancé un appel à candidature. Le dossier est à retirer jusqu'au 25 mars en mairie ou sur le site de la mairie.

Et il y a déjà de nombreux dossiers qui ont été retirés : 45 au 2 mars. Il s'agit de personnes venant de toute la France et même de l'étranger.

Au premier étage, il y aura quatre chambres d'hôtes et un gîte © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un commerce qui devrait faire vivre un couple

La mairie du Cros-de-Géorand a demandé une étude de marché à la chambre de commerce et d'industrie d'Ardèche qui a montré qu'avec un loyer global de 850 € comprenant le commerce et un logement de fonction au dernier étage les gérants pourraient sortir deux salaires.

Le gérant sera choisi mi avril.