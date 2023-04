Le Cros-de-Géorand retrouve un restaurant, un bar et une épicerie

Il ne restait plus qu'une boucherie au Cros-de-Géorand. Et il fallait faire 20 kilomètres aller-retour pour aller acheter son pain à Saint-Cirgues-en-Montagne. Depuis le mois de septembre 2022, c'est terminé. Un restaurant, bar, épicerie, boulangerie, chambres d'hôtes a ouvert grâce à la mairie qui a rénové une maison au coeur du village. "Le Géorand" va vivre sa première saison d'été.

Un bar restaurant ouvert toute l'année

La salle du "Géorand" © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'ouverture toute l'année, c'est dans le cahier des charges. La mairie a voulu que ce commerce de proximité serve aux touristes mais d'abord aux 150 habitants de la commune. Il y a donc une épicerie dans laquelle on peut acheter son pain cuit sur place. Il suffit de le commander la veille. On peut acheter fruits et légumes grâce à un partenariat avec une enseigne d'Aubenas. On y trouve également cigarettes et bouteilles de gaz.

L'épicerie du "Géorand" © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

"Moi j'ai une résidence secondaire au Cros et avant je montais tout ce qu'il me fallait. Maintenant j'arrive le vendredi, je peux faire mes courses et en plus je peux acheter des pizzas" explique Nathalie, une Gardoise. Le vendredi soir, le restaurant propose des pizzas.

Coralie et Sébastien ont été retenus pour gérer ce commerce

Ce couple de trentenaires vient de l'Isère où ils avaient un restaurant. Ils sont venus ici par choix, l'envie de vivre en milieu rural. Ils ont embauché Solène qui est leur employée à l'année. Ils vont bientôt embaucher deux personnes supplémentaires pour la saison d'été.

Il y a quatre habitants de plus au Cros-de-Géorand puisque Coralie et Sébastien ont deux enfants en bas-âge. La conséquence c'est que le transport scolaire vers Saint-Cirgues-en-Montagne a repris du service puisqu'il faut au moins 5 enfants pour obtenir une ligne de bus permanente.

Un plus pour le tourisme

Le commerce abrite également un gîte et quatre chambres d'hôtes.