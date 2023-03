Le Crous de Montpellier prête des vélos aux étudiants

Le personnel du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Montpellier en avait marre de voir chaque année des vélos abandonnés sur les campus devenir des épaves. C'est pour cette raison, que désormais, ils sont récupérés et réparés par l'association Recycle & Vous puis prêtés aux étudiants et étudiantes qui vivent en résidence universitaire à Montpellier. Tout est gratuit, pas besoin de chèque de caution. Il suffit juste d'en faire la demande auprès du Crous.

Ce jeudi 30 mars, entre 17 heures et 19 heures, les étudiants sont invités à se présenter à la cité Triolet. Une cinquantaine de vélos seront proposés à l'emprunt. Celles et ceux qui repartiront sans vélo pourront s'inscrire sur liste d'attente en remplissant un formulaire en ligne.

Anis, étudiant en master d'études culturelles à la fac de Paul Valéry et résidant de la cité universitaire Boutonnet y sera pour récupérer un vélo. Pour lui, "plein d'étudiants en besoin d'un vélo mais n'ont pas le budget pour en acheter. Ça reste quand même une somme non négligeable. Je me dis qu'un vélo offert pourrait me soulager de cette dépense. De l'argent que je pourrais mettre dans les courses." Même s'il aimerait que d'autres initiatives soient mises en place pour pallier la précarité étudiante. "La première problématique des étudiants reste l'alimentation et les factures à payer."

Anis, étudiant à la fac Paul Valéry à Montpellier et résidant à la cité universitaire Boutonnet. © Radio France - Morgane Guiomard

Des vélos gratuits pour les étudiants

En terme de durée, le prêt peut aller d'une semaine à toute l'année universitaire. Après c'est à l'étudiant de s'en occuper. "L'étudiant est responsable de son vélo même s'il appartient toujours au CROUS. L'étudiant doit en prendre soin comme le sien. S'il a une roue crevée, il doit la changer. Le Crous n'intervient pas dans l'entretien du vélo" explique Marie Briat, responsable de la vie de campus au Crous de Montpellier. En revanche, des ateliers pour apprendre à réparer soi-même son vélo seront organisés par l'association Le Vieux Biclou .

Marie Briat, responsable de la vie de campus au CROUS de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Un projet qui a vocation à devenir pérenne puisque les vélos abandonnés continueront d'être récupérés par le personnel du CROUS. Puis réparés et prêtés aux étudiants et étudiantes qui en font la demande. "À l'heure de la transition écologique et du développement du réemploi, c'est une idée qu'on a développée avec nos partenaires qui nous semble à la fois en faveur de la transition écologique, mais aussi du social puisque forcément, l'étudiant n'aura pas à acheter un vélo" souligne Marie Briat.

Ce dispositif a entièrement été financé par la CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus), une taxe de 90 euros payée par les étudiants à chaque début d'année universitaire.

