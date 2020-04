Le Crous Lorraine et la banque alimentaire viennent en aide aux étudiants dans le besoin

Tous les restaurants universitaires de Lorraine sont fermés depuis plus de deux semaines. Pour se nourrir, les étudiants confinés doivent se débrouiller autrement. Dès ce vendredi, le Crous et la banque alimentaire distribuent des colis de nourriture pour ceux qui se retrouvent en grande difficulté.

Depuis plus de deux semaines et le début du confinement, de nombreux étudiants lorrains se retrouvent dans une situation très difficile. Les amphithéâtres et les salles de classes sont fermés, tout comme les salles de sports, les bibliothèques et les restaurants universitaires. Un problème supplémentaire pour ceux qui sont dans le besoin et qui comptent habituellement sur les repas du RU à moins de quatre euros pour se nourrir.

200 colis par semaine

C'est pourquoi le Crous Lorraine, avec l'aide de la banque alimentaire, a décidé de distribuer gratuitement des colis alimentaires aux étudiants les plus en difficulté. Cela commence ce vendredi matin dans la quasi totalité des résidences lorraines (il y en a 19 au total). Les bénéficiaires sont des étudiants qui se sont rapprochés du service d'action sociale. Il s'agit de personnes en situation de grande précarité suivies par des assistantes sociales.

Ce vendredi, près de 150 colis seront livrés à travers toutes la région. Un dispositif qui doit s'inscrire dans la durée avec la mise à disposition de 200 colis par semaine par la banque alimentaire.

Volontariat et entraide

Ces distributions se font avec l'aide d'autres étudiants volontaires qui souhaitent se mobiliser pendant cette période de crise. En ce sens, le Crous Lorraine a mis en place un système d'entraides entre résidents.

Même si les restaurants universitaires ont fermé leurs portes, l'accompagnement social, lui, est maintenu. "Les bourses sur critères sociaux ont même été versées en avance ce mois-ci pour les aider au mieux et au plus tôt," déclare Jean-François Tritz du service communication.

Accompagnement social

Pour des raisons sanitaires, les assistantes sociales ne réalisent plus d'entretiens physiques avec les étudiants concernés. Le téléphone est désormais privilégié. "Plus de 350 entretiens ont été effectués, que ce soit pour des aides financières spécifiques ou des dons d'urgence, notamment alimentaires, poursuit Jean-François Tritz. Cela représente 46.000 euros d'aides versées en Lorraine."

Au début du confinement, par souci de solidarité et pour ne pas gaspiller, le Crous Lorraine avait décidé de donner 2,3 tonnes de nourriture (initialement prévues pour fournir les restaurants universitaires de la région) à la banque alimentaire, au secours populaire ou encore aux épiceries solidaires étudiantes.