Le CV vidéo : 45 secondes pour aider les chômeurs gardois à trouver un emploi

Apprendre à se présenter, à mettre en avant son parcours professionnel, parler de sa motivation face à la caméra : c'est le but du CV vidéo. Deux fois par an, la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE Gard) organise des sessions d'enregistrement pour les demandeurs d'emplois du Gard.

45 secondes de vidéo valent mieux qu'un long CV ! C'est le crédo de La Fondation Agir Contre l'Exclusion ( FACE Gard). Depuis 3 ans, elle propose aux demandeurs d'emplois de Nîmes et d'Alès d'enregistrer un CV vidéo.

Le principe est simple : un groupe de 15 personnes est accompagné durant trois jours. Les deux premiers jours sont consacrés à la préparation. Travail sur l’expression, la prise de parole en public etc. : tout est fait pour mettre les volontaires en confiance car la démarche est parfois compliquée pour certains demandeurs d'emploi.

C'est le cas d’Elizabeth, 48 ans, à la recherche d'un poste d'agent d'accueil : " Cela a été très dur pour moi, après six ans de chômage, je manquais de confiance en moi, je ne pensais pas être capable de prendre la parole".

A l'issue du stage, les demandeurs d'emplois enregistrent les CV vidéo avec des vidéastes professionnels. Ils évoquent leur projet professionnel, leurs expériences, leurs compétences, et leurs motivations.

L'objectif, pour FACE Gard, c'est de leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté. " Prenez le cas d'un senior " précise Luc-Marie Elissalde, coach et vidéaste, "sur un CV vidéo, on voit quelqu'un qui a de l'expérience, de l'enthousiasme, de l'énergie et c'est ce qui intéresse un employeur aujourd'hui".

Les CV vidéo sont ensuite mis en ligne sur Facealemploi.tv.