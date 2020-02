Le décolletage tourne au ralenti

Quand les ventes de voitures baissent, les répercussions se font immédiatement sentir sur les décolleteurs. C’est mathématique, 60% de l’activité du décolletage sont liés au secteur automobile. Si le Syndicat national du décolletage (SNDEC) ne parle pas encore de crise, il reconnait que le chiffre d’affaire des entreprises de la vallée de l’Arve est en baisse. Il faut réagir très vite indique Maxime Thonnerieux, directeur du SNDEC. Un défi d’autant plus crucial pour le décolletage qui emploie 10 000 personnes en Haute-Savoie.

France Bleu - Le ralentissement du marché automobile pénalise les entreprises du secteur du décolletage, cela signifie-t-il que les carnets de commandes sont vides ?

Maxime Thonnerieux (directeur du SNEDEC) - Ils ne sont pas vides et notre chiffre d’affaire, même s’il est impacté ne l’est pas encore comme lors de la crise en 2008. En revanche, la difficulté actuelle provient de l’absence de visibilité sur les carnets de commandes. Je vous donne un exemple : on a des entreprises qui aujourd’hui ont prévu en début de mois de produire cent pièces, or lorsqu'elles font leur bilan elles n’en ont finalement sorties que cinquante. Cela veut dire que nous avons des changements de production extrêmement fréquents. Quand auparavant nous arrivions à avoir trois ou quatre mois de visibilité sur la production, actuellement nous n’avons plus que trois à quatre semaines.

Nous sommes entrés dans une phase de mutation ou de transformation." - Maxime Thonnerieux, directeur du SNDEC

ECOUTEZ Maxime Thoonerieux, le directeur du SNDEC. Copier

Vous dites également que la montée en puissance de la voiture 100% électrique à un impact négatif sur votre activité, pour quelles raisons ?

Nous produisons à peu près sept pièces décolletées pour un moteur thermique contre une seule sur un moteur électrique. Cela fait un ratio de un à sept en termes de nombre de pièces présentes sur un véhicule tout électrique par rapport à un moteur thermique.

Emmanuel Macron vigilant sur l'avenir du décolletage

Le décolletage est-il en crise ?

Je ne sais pas si nous sommes à l'aube d’une crise. En tout cas, nous entrons dans une phase de mutation ou de transformation. Il faut avoir la capacité de se diversifier, d’aller sur de nouveaux marchés. Aujourd’hui, nous nous posons des questions sur les nouvelles opportunités pour les décolleteurs notamment dans cette phase de transition que l’on constate avec le développement des motorisations hybrides. Il y a des nouvelles boîtes de transfert, de nouvelles pièces, des nouvelles applications… il faut que l’on regarde mais c’est un travail conséquent. Au sein même de la filière automobile, il y a également des possibilités de diversifications. Et puis un autre axe que nous essayons d’accompagner c’est une diversification géographique. On peut produire les mêmes pièces mais les adresser à des nouveaux clients. Mais là c’est pareil, il y a un vrai défi parce que ces clients peuvent être loin, ils ne sont pas forcément français. Mais nous menons des actions et aujourd’hui certaines commencent à porter leurs fruits.

Jeudi dernier lors de sa conférence de presse à Saint-Gervais, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’une équipe spécifique pour trouver des solutions et proposer un accompagnement aux décolleteurs.

Oui nous avons rencontré le président de la République la semaine dernière lors de sa visite. Il nous a indiqué qu’il restera attentif à la situation de notre filière. Nous en reparlerons dès ce jeudi avec le ministre de l’Economie et des Finances lors de son déplacement sur Annecy (cf ci-dessous).

Bruno Le Maire se rendra ce jeudi 20 février à Argonay près d'Annecy pour un déplacement consacré à la décarbonation de l’économie. Le ministre de l'Economie visitera l’entreprise MAPED, leader mondial des fournitures scolaires et de bureau. Depuis 2009, MAPED s’est engagée dans une démarche de développement durable, porteuse de bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. A l’issue, Bruno Le Maire participera à une table ronde avec des chefs d’entreprise sur le thème de la décarbonation de l’économie. Ces informations permettront de nourrir les travaux du Pacte productif dont l’objectif final est d’atteindre une économie zéro carbone d’ici 2050.