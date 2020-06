Le déconfinement booste les ventes de vélos et fait pédaler les limougeauds

Le vélo est la star du déconfinement. Le beau temps revient peu à peu à Limoges, on a envie de prendre l’air, d'éviter aussi les transports en commun et ça se ressent chez les Limougeauds qui ont pris d’assaut les magasins de vélos depuis leur réouverture mi-mai.

C’est la folie du vélo à Limoges ! Les magasins de vélos sont quatre fois plus fréquentés qu’à la normale. Vélos de ville ou électrique, les commandes s’enchaînent chez Planète Vélo et il faut suivre le rythme selon son gérant Dylan Larenaudie : "Je ne dirai pas que c'est l'enfer, tant mieux pour nous mais depuis la reprise le 12 mai on a eu 74 commandes de vélos contre 20 habituellement sur un mois, c'est du jamais vu ! Sans compter les réparations de vélos, en ce moment c'est 130 par semaines et c'est compliqué, nous sommes que deux en magasin."

Avec le développement des voies cyclables et l'envie de prendre l'air avec le beau temps qui arrive, beaucoup de clients comme Jean y trouvent une alternative à la voiture et l'avantage de l'activité physique. D'ailleurs les sportifs n'y sont pas pour peu, ils dopent les ventes de VTT à l’approche des vacances d’été.

Des ruptures de stocks un mois après la réouverture des magasins

Une forte demande en un mois mais faudrait-il encore trouver des vélos selon Guillaume Goudoud, gérant de Mountainbike Zone : "Pendant deux mois il y a eu un manque de production des usines ce qui fait qu'à cette période de l'année nous avons des problèmes de stocks chez les fournisseurs. Il y a déjà eu des commandes que je n'ai pu honorées et ça fait mal au cœur", annonce t-il inquiet de la situation.

Moyen d'autonomie pour tous, pratique et passe-partout, le vélo fait tourner les têtes en cette période de déconfinement qui n'y est pas anodine. La prise de conscience d'un changement à tous les niveaux après trois mois de confinement concourt aussi à l'expansion du vélo, petit roi du moment.