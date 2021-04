La déconstruction du site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Hayange a débuté

Ce n'est pas encore la phase la plus visible, la plus spectaculaire. Mais c'est l'approche de la disparition définitive de l'un des symboles de l'industrie sidérurgique de la Vallée de la Fensch. ArcelorMittal a débuté il y a quelques semaines la déconstruction de l'ancien site des hauts fourneaux d'Hayange, définitivement éteints en décembre 2019, enjeu majeur de la campagne présidentielle de 2012 et d'un long et douloureux combat de ses salariés pour sa sauvegarde.

Un calendrier à préciser

ArcelorMittal a commencé le processus en vidant des bâtiments les éléments qui n'ont pu être récupérés. "Des équipements comme des disjoncteurs électriques, centrales incendie, compresseurs, transformateurs etc… ont été réutilisés dans d’autres secteurs à Florange ou sur d’autres sites" indique le groupe industriel. Pour le reste, ce sont quelques 18.000 tonnes de ferraille qui vont partir pour recyclage à Dunkerque durant toute cette année. Ensuite, viendra le gros du chantier et la mise à bas des grosses structures. Des permis de démolir seront déposés cette année, et les "démolitions commenceront par le gazomètre (Serémange-Erzange) et le château d’eau (Hayange)" poursuit la direction qui n'indique pas de calendrier précis concernant la fin : la disparition totale des "cathédrales de fer", des hauts fourneaux qui dominent encore le paysage de la vallée.

Dépollution en question

Quelques élus ont pu effectuer une visite du chantier le mercredi 31 mars. Parmi eux, le maire (RN) d'Hayange, Fabien Engelmann qui souhaite que "cela aille vite" pour enfin "tourner la page", rappelant les promesses non-tenues de François Hollande de maintenir l'activité. L'élu est surtout attentif pour la suite des opération, avec une inquiétude sur la dépollution de cette friche industrielle de 50 hectares. "ArcelorMittal a proposé une dépollution partielle, ce qui ne fait pas nos affaires, à la ville de Hayange, ni à celle de Sérémange-Erzange, ni à la Communauté d'agglomération du Val de Fensch." Les élus souhaitent une dépollution approfondie pour y implanter des zones d'habitations, des commerces, ou des entreprises. "Avec une dépollution à minima, on laissera ce site à un usage industriel. Ce qui va être compliqué pour nous communes et communauté d'agglomération."