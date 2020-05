Le décret sur le chômage partiel des pêcheurs sera publié ce mercredi, promet le député Stéphane Travert

Le député manchois Stéphane Travert le promet : le décret sur le chômage partiel des pêcheurs sera publié ce mercredi 6 mai. Depuis la mise en place du confinement, la filière est affectée économiquement par l'absence de débouchés de ses produits.

L'ancien ministre de l'agriculture appelle à "consommer les produits de la mer." Selon cet élu LREM : "dans un département comme la Manche, il était encore possible de manger des coquillages. La reprise des marchés dans le reste de la France va leur permettre de mieux vivre la reprise."

L'accès aux ports de plaisance

Il fait partie des députés normands signataires en début de semaine d'une lettre demandant au gouvernement une autorisation d'accès à la mer pour les plaisanciers, "dont dépendent de nombreuses activités économiques et portuaires."

Ces élus manchois, calvadosiens et seinomarins s'appuient sur un guide des bonnes pratiques élaborés par la fédération française des ports de plaisance. "Cela correspond bien à une activité de plein-air sans risque de propagation du virus", plaident-t-ils

Ils évoquent "une nécessité absolue pour sauver ce qui peut être sauvé de la saison, tout en ayant une extrême vigilance sur la sécurité sanitaire", en évitant une "forte concentration de plaisanciers dès le 11 mai sur les pontons pour s’occuper de leurs bateaux."

"Le retour à l'école sera progressif"

Stéphane Travert a également défendu la reprise de l'école le 11 mai, décriée par plusieurs élus et syndicats d'enseignants. "Nous avons des élèves en décrochage scolaire, il ne faut pas accentuer ces inégalités."

"Le retour à l'école sera progressif et dans le lien État-collectivités pour permettre d'assurer la sécurité de tous." Face aux critiques des maires, le député LREM réplique : "ils demandent plus d'autonomie et de responsabilité, et le jour où ils en ont la possibilité, ils font appel à l'État."