Le déficit budgétaire de l'État a baissé plus que prévu en 2016

Le déficit du budget de l'Etat a été réduit en 2016 à 68,98 milliards d'euros, soit 3,3 milliards de mieux qu'initialement prévu et un milliard de mieux qu'en 2015, a annoncé mardi le ministre des Finances Michel Sapin.

Le déficit budgétaire de l'État est au plus bas depuis 2008, selon les chiffres annoncés mardi par le ministère des Finances. Il s'élevait en fin d'année 2016 à 68,98 milliards d'euros, contre 72,3 milliards prévus dans le projet de loi de finances 2016. Cet objectif avait été revu à 69,9 milliards d'euros dans le cadre du projet de loi de finances rectificative voté à l'automne, en raison des bonnes rentrées fiscales.

"Une maîtrise réelle des dépenses"

"Un milliard, ce n'est pas rien, sachant que c'est le budget de l'Etat qui porte la quasi-totalité des baisses d'impôt pour les ménages (...) et des baisses de charges" pour les entreprises, a estimé Michel Sapin lors de ses voeux à la presse. "Le très bon résultat pour 2016 renforce les arguments qui laissent penser que nous atteindrons l'objectif de déficit public", fixé à 3,3% en 2016, a souligné le ministre, assurant que ce résultat budgétaire avait été atteint "grâce à une maîtrise réelle des dépenses" et au "sérieux budgétaire" du gouvernement.

En attente d'autres chiffres

Le déficit budgétaire n'est qu'une des composantes du déficit public, qui intègre également les comptes des collectivités locales et de la sécurité sociale. Ce chiffre ne sera connu qu'au printemps. Selon le secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert, les dépenses de l'Etat ont baissé de 6 milliards d'euros entre 2012 et 2016. "Dire que les dépenses et le déficit de l'Etat explosent, comme le dit parfois l'opposition, c'est une ânerie", a-t-il souligné. Le gouvernement a prévu de ramener en 2017 le déficit public à 2,7% du produit intérieur brut (PIB), sous la barre des 3% exigés par les traités européens.