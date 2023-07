Le démarchage téléphonique abusif continue de sévir en Indre-et-Loire malgré la nouvelle législation

Des appels quotidiens pour proposer un forfait internet défiant toute concurrence, des panneaux solaires ou des fenêtres. Le démarchage téléphonique continue en Indre-et-Loire malgré la législation un peu plus restrictive mise en place le 1er mars dernier . Depuis, les entreprises ne peuvent démarcher par téléphone que du lundi au vendredi (hors jours fériés) et seulement de 10h à 13h et de 14h à 20h.

Pourtant, Tina, une Tourangelle, reçoit encore des appels à n'importe quel moment de la journée. "Des fois, ils appellent vers 20h, quel bureau travaille jusqu'à 20h et dérange les gens à cette heure-ci ?" s'interroge celle qui demande systématiquement à la personne au bout du fil d'arrêter de la contacter.

Meilleure réglementation ou interdiction ?

Françoise, elle, est démarchée "tous les jours" sur son portable et sur son téléphone fixe. La sexagénaire s'est inscrite sur Bloctel, la plateforme gouvernementale qui permet de bloquer les numéros des entreprises qui font du démarchage, mais "ça ne fonctionne pas", selon elle. Pour Michel Peyrat de l'association de consommation logement et cadre de vie (CLCV) en Indre-et-Loire, Bloctel est trop limité : "Si vous avez déjà été appelé par une entreprise, vous êtes considéré comme client et là, Bloctel ne marche pas."

L'association CLCV demande l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique qui, selon Michel Peyrat, se traduit "la plupart du temps par des arnaques" . Chez UFC-Que choisir, on plaide plutôt pour la solution du "opt-in". Avec ce système, "il faut absolument que les entreprises démarcheuses obtiennent le consentement du destinataire, c'est-à-dire que si je n'ai pas dit oui, c'est non", explique Joëlle Constanza, responsable communication d'UFC-Que choisir en Indre-et-Loire, en soulignant "le droit absolu à la tranquillité" des consommateurs.