Le déménagement accéléré de la FNAC à Bourges surprend les clients

Devant le magasin de la FNAC, les portes closes surprennent de nombreux clients. Seules quelques affiches indiquent le déménagement en cours depuis lundi 16 août. La future boutique, installée dans le centre commercial Carrefour à côté des marais, ouvrira samedi 28 août à 10 heures. C'est une page de 22 ans qui se tourne : l'enseigne était implantée depuis 1999 sur la rue Moyenne, dans le centre-ville. "On ne peut que regretter de voir la FNAC s'éloigner du centre-ville. On ne peut que se désoler de ce départ. On a trouvé cette décision très abrupte et sans justification réelle", rappelle Olivier Cabrera, adjoint au maire en charge des commerces, de l'artisanat et du cœur de ville.

Une capacité d'attraction en moins pour le centre-ville ?

La décision étonne aussi une majorité de Berruyers. "Je trouvais que c'était bien que ça soit en plein dans le centre de Bourges. Je trouve ça vraiment dommage, ça retire encore quelque chose du centre-ville", considère William, 19 ans. Lui va sans doute changer en partie ses habitudes de consommation. Il n'est pas le seul et la crainte est forcément de sentir un impact sur la fréquentation du centre-ville. "La rue Moyenne est beaucoup associée à la FNAC. Le fait qu'elle soit maintenant au centre commercial va nous inciter à davantage aller à Carrefour au détriment de la rue Moyenne", indique Axel. "J'aimais bien venir, ça nous permettait de voir les autres commerces. Je vais essayer de continuer à venir mais je ne suis pas sûr", ajoute Maria.

La municipalité de Bourges ne nie pas le pouvoir d'attraction de la FNAC pour le centre-ville. Mais elle se veut rassurante. "L'attractivité commerçante et commerciale de la ville reste avérée. On veut conforter les projets de redynamisation en cours qui commencent à porter leurs fruits", insiste Olivier Cabrera. Pas sûr d'ailleurs que tous les clients de la FNAC se rendent dans un centre commercial, dans une galerie marchande. La mairie avait proposé la possibilité de maintenir un point de vente et de retrait de commandes dans le centre-ville, par exemple au sein du centre commercial Avaricum. La solution n'a pas été retenue par l'enseigne de produits culturels, hi-tech et électroménager.

Plusieurs marques d'intérêt pour occuper les locaux laissés par la FNAC

Désormais, la priorité est de savoir quand les locaux de la rue Moyenne seront à nouveau occupés. Et surtout par qui ! La mairie de Bourges reste extrêmement discrète sur le sujet, de peur de voir les négociations ne pas aboutir. "Il n'est pas question de laisser cette situation pendant quatre, cinq ou six ans. C'est une question de mois", garantit Olivier Cabrera, maire-adjoint.

On a vu d'autres bâtiments laissés à l'abandon trop longtemps en centre-ville

Des pistes très sérieuses sont évoqués dans ce dossier. L'emplacement et l'architecture des locaux suscite forcément beaucoup d'intérêt. "Notre travail est d'aller au contact des grandes chaînes nationales, de les convaincre des atouts de la ville de Bourges et de sa population", conclut Olivier Cabrera.