Le département de Charente-Maritime cherche près de 300 salariés pour s'occuper des personnes âgées

"Le département de Charente-Maritime a besoin de vous." C'est un véritable appel à la mobilisation que lance le Conseil département, qui manque de bras pour s'occuper des seniors sur le territoire. Et l'enjeu est de taille : aujourd'hui, plus de 82 000 habitants ont plus de 75 ans. Dans 20 ans, 40 % de la population aura plus de 60 ans. En ce moment, 278 postes sont disponibles, des aides à domiciles, des auxiliaires de vie. Pour booster ce recrutement, le département a même lancé une campagne de communication depuis début décembre.

Des salaires harmonisés, une voiture de fonction

"On est de plus en plus dépendant quand on vieillit", sait Sylvie Marcilly, la présidente du département, qui souhaite axer le budget 2022 de la collectivité notamment sur cette thématique du grand âge. "Et l'enjeu, c'est qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible", complète l'ancienne maire de Fouras.

Toujours d'après elle, le département donne un coup de pouce pour attirer et valoriser ces métiers : "les salariés auront une voiture de fonction. On a aussi voté un amendement qui permet l'harmonisation des salaires, qu'on parle des secteurs associatif, public ou privé." La président rajoute aussi que les temps de trajet seront pris en compte.

Pour retrouver les offres disponibles, vous pouvez vous rendre sur emploi17.fr.