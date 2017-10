Le département de Côte-d'Or investit dans le maraîchage

C'est à la mode en ce moment. Le département de Côte-d'Or veut développer l'activité du maraîchage pour fournir des légumes et des fruits bios aux cantines des établissements qui sont sous sa gestion.

Un projet à 2 millions d'euros pour le Conseil départemental qui a acquis 20 hectares de terres agricoles à Perrigny-lès-Dijon à 6-7 kilomètres au Sud de Dijon. Le but d'ici 2 ans valoriser des produits locaux et bios dans les cantines des collèges et des établissements sociaux et médico-sociaux. Sur place à Perrigny des maraîchers doivent s'installer. La volonté du Conseil départemental c'est aussi de transformer ce lieu en laboratoire à ciel ouvert grâce à l'implication de l'INRA.

Sessions du Conseil départemental de la Côte-d'Or, lundi 16 octobre 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Les explications de François Sauvadet, président UDI du Conseil départemental. "Cela va être une plateforme tout à fait expérimentale où l'on va installer 4 à 5 maraîchers en "bio". Ils vont assurer une production qui sera commercialisée selon les saisons auprès de nos collèges notamment". François Sauvadet qui va plus loin "ce sera en plus un laboratoire d'adaptation au changement climatique avec notamment un espace réservé à la récupération de l'eau (...) c'est un investissement qui -rien que pour l'acquisition des terres- est de 250 000 euros ce qui n'est pas rien".

François Sauvadet au sujet du projet de Perrigny-lès-Dijon Copier

François Sauvadet, président UDI du Conseil départemental de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Un projet qui sera couplé dès 2018 à la mise en place du dispositif "Agrilocal". Une plateforme informatique, lancée en 2012, par le Conseil départemental de la Drôme. 32 départements sont déjà inscrits dans cette démarche qui vise à permettre à la restauration collective publique de s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux. Colette Popard, présidente du Groupe des Forces de Progrès, l'opposition au Conseil départemental dit avoir soufflé l'idée au président UDI du Conseil départemental François Sauvadet il y a longtemps déjà."On l'avait proposé il y a deux ans déjà (...) et on lui avait demandé d'adhérer parce que ça met en relation directement les consommateurs et les producteurs et donc ça fait travailler nos agriculteurs locaux, les maraîchers qui en ont bien besoin en ce moment. Ce sont des circuits courts pour lesquels nous travaillons déjà depuis longtemps avec Dijon-Métropole. Donc bien sûr nous allons voter en faveur de ce dispositif".

Colette Popard, présidente des Forces de Progrès Copier

Colette Popard présidente du Groupe des Forces de Progrès, l'opposition au Conseil départemental © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le comité de pilotage du projet de Perrigny-lès-Dijon on trouve le Conseil départemental mais aussi la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, le Groupement des agriculteurs bio de Côte-d'Or (GAB 21), l'INRA ainsi que des lycées agricoles. Il a été voté par la majorité départementale mais aussi par le mouvement des Forces de Progrès. Tout comme le dispositif "Agrilocal".