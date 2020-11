Reconfinement : le Département de Haute-Garonne annonce de nouvelles aides aux plus fragiles

Bons solidaires pour les plus précaires, fonds spécial pour les indépendants et le secteur associatif et culturel, aides pour les clubs sportifs amateurs et professionnels. Le président du Conseil départemental de Haute-Garonne vient de détailler le 2e volet de son plan d'urgences sociales.

Lors du premier confinement, le Département de la Haute-Garonne avait mis 35 millions d'euros sur la table pour protéger et aider les plus fragiles. Cette fois pour le reconfinement entamé le 30 octobre, Georges Méric rajoute 15 millions d'euros pour de nouveaux dispositifs à destination des travailleurs, des jeunes et des acteurs sportifs et culturels, entre autres. Sans compter 20 millions d'euros d'augmentation pour les prestataires du RSA. Le département veut aussi jouer un rôle dans la prévention de la détresse psychologique. Il a détaillé son plan ce 19 novembre.

Des bons solidaires pour les plus modestes

Mis en place en avril dernier, les bons solidaires pour les achats alimentaires et d’hygiène de première nécessité sont pérennisés. Ils ont déjà concerné près de 40.000 foyers en Haute-Garonne, sur conditions de ressources : 150 euros pour une personne isolée, 300 euros pour une maman seule avec ses trois enfants par exemple. La demande peut-être faite et obtenue trois fois par an.

Soutien psychologique

Le Département de Haute-Garonne souhaite aussi s'attaquer aux conséquences psychologiques de la crise sanitaire : mal-être, déprime voire dépression, troubles du sommeil, conduites addictives, etc. Connues, elles sont souvent mal évaluées et peu traitées. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, plus du quart de la population était atteinte d’anxiété durant le premier confinement.

Le Département veut notamment cibler les jeunes en élargissant la cellule d’écoute de la Maison des Adolescents jusqu’aux jeunes de 25 ans (au lieu de 21) où des professionnels sont à l’écoute des familles et des jeunes dès 11 ans. Pour les personnes âgées, les équipes médico-sociales des Maisons des solidarités du Conseil départemental de la Haute-Garonne vont être mobilisées pour réaliser des appels téléphoniques. L’objectif est de rompre l’isolement.

Le Département propose aussi de financer un ou deux postes à temps plein sur 6 mois au sein de la cellule d’Urgence Médico-Psychologique régionale, mise en place dans le contexte de l’épidémie, soit une enveloppe de 25 à 30.000 euros.

Des sous et des stages rémunérés pour les jeunes

Dans une grande précarité parfois, les étudiants pourront prétendre au Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) et au Fonds de solidarité Logement (FSL) destinés aux publics entre 16 et 25 ans, en insertion sociale et en grande difficulté financière. Les bons solidaires cités plus haut sont aussi ouverts aux étudiants et aux 18-25 ans.

Le Conseil départemental va ouvrir 100 postes de stage rémunéré pour les jeunes. La Haute-Garonne veut aussi promouvoir les métiers d’auxiliaire de vie auprès des jeunes via le CROUS, les missions locales, et les points d’information jeunesses.

Maintien du fonds de soutien pour les travailleurs indépendants

En mai dernier, le Département a créé un Fonds de prévention de la précarité, doté de 3,5 millions d'euros, destiné aux personnes ayant subi une perte de revenus. Ce dispositif est prorogé jusqu’à la fin de l’année 2021. Il bénéficie désormais aussi aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et conjoints collaborateurs, avec une aide de 500 € et 1.500 €. Le Département l’a accordée à ce jour à 840 personnes, en particulier dans la restauration, l’hôtellerie, les gîtes et le secteur agricole. Cette aide est cumulable avec celles de la Région et de l'Etat.

3 millions d'euros pour les associations sportives et culturelles

Depuis le début de la crise, les clubs sportifs haut-garonnais ont perdu 25 à 30 % de licenciés. Lors du premier confinement, près de 180 de associations sportives ont reçu un coup de pouce du Département pour couvrir près de 40 % des pertes rencontrées. Les clubs sportifs amateurs en difficulté peuvent à nouveau faire une demande de subvention. Idem pour les associations culturelles, là aussi 1,5 millions d'euros débloqués, comme pour le sport amateur. La culture voit également la création d'un fonds d’investissement de soutien 200.000 €, afin d’adapter les lieux, matériels et pratiques aux nouvelles contraintes sanitaires en vigueur (diffusion numérique, aides spécifiques pour les écoles de musique, etc).

1 millions d'euros pour les clubs professionnels

Au printemps, le Conseil départemental a mobilisé une aide exceptionnelle de 250.000 euros. Cette fois, le Département débloque un million d'euros pour le TFC, le Stade Toulousain, le Colomiers Rugby, le TO XIII, les volleyeurs du Spacer's, le Toulouse Métropole Basket (TMB) et le Fenix Handball. En contrepartie, les clubs devront s'engager dans des actions pédagogiques en lien avec la lutte contre le racisme, l’égalité femmes-hommes ou la promotion de la laïcité.

