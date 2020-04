Le département de l'Allier prépare la sortie du confinement

510.000 masques ont déjà été ou sont sur le point d'être distribués dans l'Allier. Derniers en date, 5.000 masques FFP1 et 5.000 FFP2 distribués ce mercredi aux pompiers et 96.350 masques et 15.000 sur-blouses (dotation ARS) distribués aux Ehpad, foyers handicap, établissements de protection de l'enfance et service d'aide à domicile. La dotation n'est pas toujours suffisante, en particulier pour les sur-blouses, mais il faut maintenant penser à l'équipement des élèves avant leur retour en classe.

La date dépendra du classement sanitaire attribué au département. Le Conseil Départemental de l'Allier espère et anticipe un vert avec la réouverture des écoles le 11 mai et les premiers élèves accueillis le lendemain. Les 17.500 élèves de primaire recevront chacun deux masques en tissu adaptés à leur taille. Ils seront livrés (avec un manuel d'utilisation) dans les 211 communes possédant une école en milieu de semaine prochaine pour une distribution le jeudi 7 mai. Le principe retenu est d'aller retirer les masques à l'école où une permanence sera organisée de 8 à 18 heures (de préférence à l'extérieur, cour ou préau). Les communes peuvent préférer un autre mode de distribution, charge à elles dans ce cas d'en informer les parents.

Des gîtes pour les femmes battues

Dans les 35 collèges, qui ouvriront un peu plus tard, les élèves auront également deux masques chacun (petit ou grand suivant la taille de l'enfant). Ils devront prendre leur température à l'entrée de l'établissement. Le Conseil Départemental de l'Allier a commandé 500 thermomètres frontaux infra-rouge, pour les collèges donc mais aussi pour les établissement médicaux sociaux et les sites du département.

Enfin un partenariat a été conclu entre le Conseil Départemental et Gîte de France. Sept gîtes sont mis à disposition gratuitement pour héberger des femmes victimes de violence.