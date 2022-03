Le département de l'Hérault et l'AFPA signent une convention pour la formation des bénéficiaires du RSA

Comment mieux aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi? L'une des solutions c'est l'accès à la formation. Le département de l'Hérault et les centres de Béziers et de Montpellier de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des Adultes ont décidé de signer une convention Département-AFPA pour la formation des allocataires du RSA. Cette convention est un moyen de renforcer le travail conjoint mené déjà depuis des années entre les deux entités.

Une meilleure orientation vers les formations de l'AFPA

Le Département de l'Hérault en charge du RSA reçoit régulièrement des bénéficiaires du RSA, l'objectif est de les orienter notamment vers l'AFPA, qui se chargera de les aider dans leur choix de formation et leur retour à l'emploi. En ce moment, il y a plus de 40.000 allocataires du RSA dans notre département. Cette convention va permettre au conseil départemental et à l'AFPA de favoriser le retour à l'emploi, Kléber Mesquida, le président du Conseil Départemental de l'Hérault : "Cette convention c'est un contrat, un contrat d'engagements réciproques. Nous nous engageons à leur fournir un certain nombre de personnes qui ont besoin de formation et eux en face ils doivent apporter des réponses aux différentes formations nécessaires. On se met un objectif c'est le retour à l'emploi. Pour ce retour à l'emploi, la formation est nécessaire, parce qu'il y a des métiers en recherche de recrutement et qui ne trouvent pas parce qu'il n'y a pas de personnel formé. Chaque année, nous remettons 5.000 bénéficiaires du RSA à l'emploi mais chaque année il y a 5.000 nouveaux qui arrivent et qui s'inscrivent, parce que le département connait une forte augmentation démographique, heureusement que nous avons des organismes qui nous aident à travers des formations à retrouver de l'emploi."

Justement en matière de formation et de retour à l'emploi, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des Adultes est qualifiée. Grâce à cette convention, les bénéficiaires du RSA qui viennent se renseigner au département seront notamment aiguillés vers l'AFPA. Un nouveau moyen de se faire connaître pour Christian Tortosa, directeur du centre de l'AFPA à Béziers : "Aujourd'hui quand des bénéficiaires du RSA sont là, les personnes du département ne savent pas trop vers qui les envoyer, vers pôle emploi ou encore la mission locale. La convention va permettre de faire le lien avec les équipes des centres AFPA. Même si on fait des portes ouvertes, même si on est présents sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les gens ont du mal à arriver jusqu'à nous. Alors qu'il y a énormément d'entreprises qui recrutent, le service à la personne, la restauration, le bâtiment, les entreprises recherchent en permanence." D'où l'intérêt d'orienter les allocataires du RSA vers les centres de l'AFPA.

En matière de formation, le département de l'Hérault et l'AFPA travaillent déjà main dans la main. La convention permet de renforcer leur travail, un travail qui a déjà commencé comme l'explique Laurent Ceuille, le directeur du centre AFPA Montpellier-Saint-Jean-de-Védas : "C'est la concrétisation d'actions que nous menons depuis longtemps avec le département. Il y a par exemple un nouvel outil qui s'appelle prépa-compétences que nous avons développé avec Pôle Emploi. Cet outil permet de travailler le projet des demandeurs d'emplois, leurs envies et de confronter leur projet à la réalité économique. L'originalité de la convention c'est d'ouvrir cette prestation à des publics qui n'étaient pas demandeurs d'emplois et suivis dans ce processus. On ouvre et on élargit l'offre de services à ce public-là." Enfin, un comité de pilotage a été mis en place, il sera en charge de faire le point une fois par an avec un bilan quantitatif et qualitatif pour proposer des améliorations.