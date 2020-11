Le département de l'Indre vote un million d'euros de rallonge pour financer le RSA

Réunis, en visioconférence pour la plupart, ce lundi matin, les élus du conseil départemental de l'Indre ont adopté une rallonge au budget 2020 d'un million d'euros (1.152.000 euros), et ce afin de couvrir les dépenses liées au financement du RSA. Depuis le début de l'année, le nombre de bénéficiaires dans le département a augmenté de 8,5%.

Les placements d'enfants en hausse

Au cours de la matinée, les conseillers départementaux ont également débattu des orientations budgétaires pour l'année 2021. Ce budget sera à nouveau marqué par les conséquences économiques et sociales de la crise du Covid 19. A lui seul, le RSA représentera, selon les prévisions actuelles du conseil, 40 millions d'euros de dépenses, soit 10% de plus qu'en 2020. Le secteur enfance et famille voit également ses dépenses augmenter, notamment à cause de la hausse du nombre de placements de mineurs. C'est l'une des conséquences du confinement dont on parle peu : avec cette cohabitation forcée, des situations familiales se sont dégradées, il a fallu placer des enfants en familles d'accueil ou dans des établissements spécialisés.