Le département de l'Isère reprend le conventionnement des sites d'escalade. Jusqu'alors ils étaient sous la responsabilité de la Fédération française de montagne et d'escalade. Une responsabilité qui posait des problèmes d'assurance lors d'accidents et mettait en péril certains sites.

Les grimpeurs seront désormais assurés par le conventionnement des falaises iséroises, par le département. Une bonne nouvelle pour la Fédération française de montagne et d'escalade (FFME), déchargé du poids de la responsabilité légale, qui posait souci lors d'accidents. Certains sites se sont alors retrouvés complètement délaissés. Alain Carrière, le président de la FFME a fait le déplacement jusqu'au site de Rochepleine, à Saint-Egrève, pour officialiser le conventionnement : "C'est une évolution sur laquelle on travaille depuis longtemps. Depuis qu'on a été mis en difficulté par un jugement qui nous a remis en cause et qui met en danger la fédération et son assureur. La fédération représente 100 000 licenciés, alors qu'on estime à près de 2 millions de personnes qui fréquentent les falaises. On estime que ce n'est pas à la fédération d'assumer le risque assurantiel lié à l'escalade."

Protéger les grimpeurs et les falaises

Un soulagement aussi pour Lise Poyol, agent de développement au comité Isère de la FFME. "Ça pérennise l'accès à ces sites, dit-elle en gardant un œil sur les jeunes du Pôle espoir escalade de Voiron qui s'attaquent à la falaise de Rochepleine. Ça nous a rassuré. On a ici des sites emblématiques de l'histoire de l'escalade, donc ce serait dommage de voir ce patrimoine disparaitre." Rochepleine est d'ailleurs une des premières falaises iséroises à avoir été équipée pour l'escalade sportive.

Jean-Pierre Barbier, le président du département, voit ce conventionnement comme un partenariat : "La FFME, continue de s'occuper de la sécurisation des accès et de l'entretien. Par le biais de subventions, nous les accompagnons également, mais elle ne peut pas tout faire. Donc nous apportons un conventionnement avec les propriétaires privés pour que d'un point de vue juridique, tout le monde soit couvert." L'entretien des falaises coûte en moyenne 30 000 € par an au département.