Le département de l'Isère vote cette semaine un budget de 1,6 milliard d'euros pour 2020

Ces jeudi 19 et vendredi 20 décembre, le département de l'Isère va débattre et voter le budget pour l'année prochaine. Près de 1,6 milliard d'euros pour les Isérois. France Bleu Isère vous détail le budget.

Isère, France

A la fin de la semaine, le département de l'Isère va débattre et voter le budget pour l'année 2020. Au total, près de 1,6 milliard d'euros. Le département qui s'engage à ne pas augmenter les impôts en maintenant son niveau d'investissement depuis cinq ans.

0 % d'augmentation d’impôts

Pour la cinquième année consécutive, le département s'engage à ne pas augmenter les impôts. Il maintiendra à 3,8% la taxe sur les transactions immobilières appelés frais de notaire. L'objectif est "de ne pas alourdir une fiscalité déjà trop élevée pour les Français".

Le très haut débit

L'année prochaine, 39 millions d'euros seront investis dans la fibre. Le département veut installer le très haut débit chez tous les Isérois d'ici 2024 et ainsi "lutter contre la fracture numérique".

Accompagnement des publics fragiles

Pour accompagner les Isérois dans "toutes les étapes de leur vie", le département va engager 810 millions d'euros. Un second "Plan Seniors" va être déployé "pour améliorer le quotidien des personnes âgées et celui des personnes des établissements d'accueil des personnes âgées. Pour cela, le département veut donner les moyens aux établissements de moderniser les logements et de supprimer les chambres à trois lits d'ici la fin du mandat.

Afin de mettre fin aux déserts médicaux, le dispositif "Isère Médecins", va continuer a s'implanter. "Déjà 28 médecins généralistes se sont installés en Isère et 44 internes en médecine générale". Ce dispositif permet d'attirer les internes de Lyon et Grenoble. En échange de 570 jours de travail sur trois ans, le département propose une aide pour l'hébergement, et une bourse de 56.000 euros pour les trois dernières années.

Et coté travaux ?

Le travail pour moderniser et sécuriser les 4680 kilomètres de routes du département vont continuer. Notamment avec le réaménagement de l'A480 et du Rondeau pour rendre accessible la Métropole. Pour l'année 2020, ce sont 100 millions d'euros qui vont être engagés pour entretenir les voies routières en 2020.

92 millions d'euros seront consacrés à la réhabilitation de nombreux bâtiments scolaires, mais aussi à l'ouverture du nouveau collège de Champier et à la construction du collège Lucie-Aubrac. Un budget compris dans les 124 millions d'euros dédiés à l'éducation. Pour valider ces projets, le budget devra être validé à la fin des débats vendredi.

répartition du udget 2020 - (conseil départemental de l'Isère)