Le département de la Côte-d'Or rachète une maison de retraite

Voila un investissement totalement inhabituel pour le conseil départemental de la Côte-d'Or. Les élus ont décidé de racheter une maison de retraite ! Celle de Laignes dans le nord du département, entre Montbard et Chatillon-sur-Seine.

On vous en avait parlé sur France Bleu Bourgogne, cet établissement qui accueille une cinquantaine de pensionnaires a connu de grosses difficultés financières. En décembre 2021, cette structure etait au bord du dépôt de bilan. Elle avait été renflouée par le département de la Côte-d'Or qui avait versé une subvention exceptionnelle d'1,3 millions d'euros, et par un sérieux coup de pouce de l'Agence Régionale de santé qui avait mis 500.000 euros au pot.

Aujourd'hui, le département de la Côte-d'Or se porte acquéreur de cette maison de retraite pour 6,5 millions d'euros.

Ce n'est pourtant pas dans les compétences du conseil départemental de gérer un établissement de santé, mais pour Emmanuelle Coint , la première vice-présidente, il s'agit tout simplement d'une opération de sauvetage. "Il n'y a pas d'autres alternatives, sinon c'est la fermeture. Le fait que le Département prenne les murs à sa charge va permettre de soulager les finances de l'établissement et de remettre les comptes à l'équilibre."

Maintenir les tarifs pour garder les salariés

En revanche, il n'est pas question de baisser le tarif d'hébergement des résidents qui s'élève à 2.400 euros par personne et par mois. "On veut du personnel qualifié, motivé et correctement rémunéré, et cela à un coût" souligne Emmanuelle Coint. Cela permet de garder les 40 salariés. Cette maison de retraite est le principal employeur de ce canton du nord-ouest de la Côte-d'Or.

"Ce rachat n'est pas une phase de transition, il n'est pas question de racheter pour revendre à un privé" souligne la première vice-présidente. "Nous resterons donc propriétaires, mais cette opération est exceptionnelle, le Département ne va pas chercher à racheter les établissements de santé qui connaissent des difficultés."