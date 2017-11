Le département de la Dordogne candidat pour expérimenter le revenu de base

Le président du conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro annonce que le département est candidat pour expérimenter le revenu de base. Il rejoint ainsi huit départements présidés par des élus socialistes qui se sont déjà prononcés dans ce sens ce week end.

C'était l'une des propositions majeures du candidat socialiste Benoit Hamon pendant la campagne de la présidentielle : le revenu universel. Aujourd'hui le revenu universel rebaptisé "revenu de base" revient sur le devant de la scène grâce à l'appel lancé dimanche dernier par huit présidents socialistes de départements qui se déclarent prêts à l'expérimenter chez eux.

Dans un communiqué ce mardi matin, Germinal Peiro, le président socialiste du conseil départemental de la Dordogne a donc décidé de suivre ses collègues " je proposerai prochainement au Conseil départemental de la Dordogne de se joindre à cette démarche novatrice qui doit permettre de faire enfin émerger concrètement un projet en débat depuis des décennies; L'ambition du revenu de base tient dans son caractère universel : voici enfin une mesure qui doit permettre à l'ensemble de celles et ceux que la société a oubliés de retrouver le chemin de l'emploi et de la dignité".

"Une obligation pour les collectivités dirigées par la gauche"

Le revenu de base a pour objectif de créer un revenu socle pour tous. Pour l'instant les modalités restent encore floues pour savoir notamment qui pourrait ou non en bénéficier. Mais pour Germinal Peiro il faut absolument tester ce revenu de base " au moment où le gouvernement supprime la plupart des contrats aidés, l'impôt de solidarité sur la fortune et remet en cause la politique du logement social, les Départements, chefs de file des politiques de solidarité humaines et territoriales dans notre pays, ont le devoir d'essayer de nouvelles pistes pour faire circuler la précarité. pour les collectivités dirigées par la gauche, c'est même une obligation".